Την απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική Αλγερίας έλαβε ο Λούκα Ζιντάν. Ο δεύτερος γιος του Ζινεντίν Ζιντάν και βασικός τερματοφύλακας της Γρανάδα στη B’ κατηγορία της Ισπανίας, ζήτησε και έλαβε θετική απόφαση για την αλλαγή της αθλητικής υπηκοότητάς του από το Τμήμα Ιδιότητας Παικτών του Ποδοσφαιρικού Δικαστηρίου της FIFA.

Έτσι ο 27χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες με την ομάδα U20 της Γαλλίας το 2018, θα μπορεί πλέον να υπερασπιστεί την εστία των «Fennecs», θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση βασικού γκολκίπερ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Λούκα Ζιντάν έχει παίξει ολόκληρη την καριέρα του στην Ισπανία. Μετά την προπόνηση στη Ρεάλ Μαδρίτης, εντάχθηκε δανεικός στη Ρασίνγκ Σανταντέρ το 2019.

Αφού επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, εντάχθηκε στη Ράγιο Βαγιεκάνο με ελεύθερη μεταγραφή τον Οκτώβριο του 2020, πριν μετακομίσει στην Εϊμπάρ το 2022 και στη συνέχεια στη Γρανάδα δύο χρόνια αργότερα.

Να σημειωθεί ότι η Αλγερία αναμένεται να εξασφαλίσει μια θέση στα τελικά του Μουντιάλ 2026 στον προκριματικό αγώνα της εναντίον της Σομαλίας τον επόμενο μήνα.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία το 1998, πρωταγωνιστώντας στην εντός έδρας επιτυχία της, αλλά αποβλήθηκε στον τελικό του 2006 στη Γερμανία, όπου έχασε από την Ιταλία στα πέναλτι.