Φαβορί για τη νίκη ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Νις, στο πρώτο ματς του προγράμματος για την 11η αγωνιστική της Ligue 1, αλλά λίγο έλειψε να χάσει άλλους δύο βαθμούς, καθώς την περασμένη αγωνιστική δεν μπόρεσε να νικήσει στην έδρα της Λοριάν (1-1). Τελικά όμως η «χρυσή» αλλαγή του Λουίς Ενρίκε, ο Γκονζάλο Ράμος, λύτρωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης αφού βρήκε το γκολ της νίκης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η 11η αγωνιστική της Ligue 1:

Παρί Σεν Ζερμέν-Νις 1-0

Μονακό-Παρί FC 1/11

Οσέρ-Μαρσέιγ 1/11

Ρεν-Στρασμπούρ 2/11

Λανς-Λοριάν 2/11

Τουλούζ-Χάβρη 2/11

Λιλ-Ανζέ 2/11

Ναντ-Μετς 2/11

Μπρεστ-Λιόν 2/11

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 24 -10αγ.

Μονακό 20

Μαρσέιγ 19

Λανς 19

Λιόν 19

Στρασμπούρ 19

Νις 17 -10αγ.

Λιλ 17

Τουλούζ 14

Χάβρη 12

Ρεν 12

Παρί FC 11

Ανζέ 10

Μπρεστ 9

Ναντ 9

Λοριάν 9

Οσέρ 7

Μετς 5