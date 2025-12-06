Ένας Εμπαπέ, αλλά όχι ο… Κιλιάν, μα ο 18χρονος αδερφός του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ιθάν Εμπαπέ, έκρινε το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λιλ και στη Μαρσέιγ με το υπέροχο γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό, βάζοντας «τέλος» στο αήττητο σερί 5 αγώνων των Μασσαλών (3 νίκες, 2 ισοπαλίες). Κι έδωσε την ευκαιρία στις Λανς και Παρί Σεν Ζερμέν να ξεφύγουν στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, εάν νικήσουν τη Ναντ (εκτός) και τη Ρεν (εντός) το βράδυ του Σαββάτου (6/12).

Η Λιλ σημείωσε την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, «έπιασε» τη Μαρσέιγ στους 29 βαθμούς κι εδραίωσε την παρουσία της στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League. Λίγο νωρίτερα η Μπρέστ νίκησε και τη Μονακό με 1-0 με το γκολ του Ντουμπιά στο 28′, έφτασε τις τρεις σερί νίκες και «βύθισε» ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τους Μονεγάσκους, που μετρούν 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια τους.

Η 15η αγωνιστική:

Μπρεστ-Μονακό 1-0 (28′ Ντουμπιά)

Λιλ-Μαρσέιγ 1-0 (10′ Ιθάν Εμπαπέ)

Ναντ-Λανς 06/12

Τουλούζ-Στρασμπούρ 06/12

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν 06/12

Νις-Ανζέ 07/12

Χάβρη-Παρί FC 07/12

Οσέρ-Μετς 07/12

Λοριάν-Λιόν 07/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Λανς 31

Παρί Σεν Ζερμέν 30

Μαρσέιγ 29 -15αγ.

Λιλ 29 -15αγ.

Ρεν 24

Λιόν 24

Μονακό 23 -15αγ.

Στρασμπούρ 22

Μπρεστ 19 -15αγ.

Νις 17

Τουλούζ 17

Ανζέ 16

Παρί FC 15

Χάβρη 14

Λοριάν 14

Μετς 11

Ναντ 11

Οσέρ 9