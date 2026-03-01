Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 1-0 τη Χάβρη και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Λανς, η οποία την Παρασκευή (27/2) έμεινε στο 1-1 με το Στρασβούργο.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν ήταν αποτελεσματική επιθετικά και σπατάλησε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο το γκολ του Μπαρκολά στο 37ο λεπτό έκρινε το ματς.

Στο 42′ η Χάβρη είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ στο 79′ ο Ντιό απέκρουσε πέναλτι του Ντουέ, με το 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Νωρίτερα, η Μονακό επιβλήθηκε με 2-0 της Ανζέ, πιάνοντας τη Λιλ στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ρεν νίκησε 1-0 την Τουλούζ και παρέμεινε σε τροχιά… τετράδας.

Η 24η αγωνιστική:

Στρασβούργο-Λανς 1-1 (18′ Πανικέλι – 62′ Σανγκαρέ)

Ρεν-Τουλούζ 1-0 (27′ Νόρντιν)

Μονακό-Ανζέ 2-0 (57′ Μπάλογκαν, 62′ Αντίγκρα)

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (37′ Μπαρκολά)

Παρί FC-Νις 01/03

Λιλ-Ναντ 01/03

Λοριάν-Οσέρ 01/03

Μετς-Μπρεστ 01/03

Μαρσέιγ-Λιόν 01/03

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57 -24αγ.

Λανς 53 -24αγ.

Λιόν 45

Μαρσέιγ 40

Ρεν 40 -24αγ.

Λιλ 37

Μονακό 37 -24αγ.

Στρασμπούρ 35 -24αγ.

Λοριάν 32

Τουλούζ 30 -24αγ.

Μπρεστ 30

Ανζέ 29 -24αγ.

Χάβρη 26 -24αγ.

Νις 24

Παρί FC 22

Οσέρ 17

Ναντ 17

Μετς 13