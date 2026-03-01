Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 1-0 τη Χάβρη και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Λανς, η οποία την Παρασκευή (27/2) έμεινε στο 1-1 με το Στρασβούργο.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν ήταν αποτελεσματική επιθετικά και σπατάλησε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο το γκολ του Μπαρκολά στο 37ο λεπτό έκρινε το ματς.
Στο 42′ η Χάβρη είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ στο 79′ ο Ντιό απέκρουσε πέναλτι του Ντουέ, με το 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.
Νωρίτερα, η Μονακό επιβλήθηκε με 2-0 της Ανζέ, πιάνοντας τη Λιλ στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ρεν νίκησε 1-0 την Τουλούζ και παρέμεινε σε τροχιά… τετράδας.
Η 24η αγωνιστική:
Στρασβούργο-Λανς 1-1 (18′ Πανικέλι – 62′ Σανγκαρέ)
Ρεν-Τουλούζ 1-0 (27′ Νόρντιν)
Μονακό-Ανζέ 2-0 (57′ Μπάλογκαν, 62′ Αντίγκρα)
Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (37′ Μπαρκολά)
Παρί FC-Νις 01/03
Λιλ-Ναντ 01/03
Λοριάν-Οσέρ 01/03
Μετς-Μπρεστ 01/03
Μαρσέιγ-Λιόν 01/03
Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 57 -24αγ.
Λανς 53 -24αγ.
Λιόν 45
Μαρσέιγ 40
Ρεν 40 -24αγ.
Λιλ 37
Μονακό 37 -24αγ.
Στρασμπούρ 35 -24αγ.
Λοριάν 32
Τουλούζ 30 -24αγ.
Μπρεστ 30
Ανζέ 29 -24αγ.
Χάβρη 26 -24αγ.
Νις 24
Παρί FC 22
Οσέρ 17
Ναντ 17
Μετς 13