Η Λιόν έμεινε «όρθια» στο «Φρανσίς Λε Μπλε» απέναντι στην Μπρεστ και παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το έβδομο λεπτό, λόγω αποβολής του Χάτεμπερ, κατάφερε να φύγει αλώβητη με το τελικό 1-0, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Η Λανς δεν είχε κανένα πρόβλημα στην έδρα της, επικράτησε εύκολα της Λοριάν με 3-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1, και επέστρεψε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική νίκη πέτυχε εντός έδρας και η Λιλ, η οποία πήρε, έστω δύσκολα, τους τρεις βαθμούς στο ματς κόντρα στην Ανζέ (1-0).

Νωρίτερα, με ηγέτη και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εστεμπάν Λεπόλ, που πέτυχε χατ τρικ η Ρεν νίκησε εύκολα στη Βρετάνη τη Στρασμπούρ με 4-1, κόβοντας την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του Στρασβούργο.

Η 11η αγωνιστική της Ligue 1:

Παρί Σεν Ζερμέν-Νις 1-0 (90’+4 Γκονσάλο Ράμος)

Μονακό-Παρί FC 0-1 (53′ Σιμόν)

Οσέρ-Μαρσέιγ 0-1 (30′ Γκόμες)

Ρεν-Στρασμπούρ 4-1 (9′, 48′ 60′ Λεπόλ, 35′ Μεϊτέ-77′ Νανασί)

Λανς-Λοριάν 3-0 (6′ Εντουάρ, 77′ Σαϊντ, 89′ Μπαϊντού)

Τουλούζ-Χάβρη 0-0

Λιλ-Ανζέ 1-0 (45’+ Κορέια)

Ναντ-Μετς 0-2 (82′ Αμπουασβίλι, 89′ Ντιαλό)

Μπρεστ-Λιόν 0-0

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 24

Μαρσέιγ 22

Λανς 22

Μονακό 20

Λιλ 20

Λιόν 20

Στρασμπούρ 19

Νις 17

Τουλούζ 15

Παρί FC 14

Χάβρη 13

Ρεν 15

Μπρεστ 10

Ανζέ 10

Ναντ 9

Λοριάν 9

Μετς 8

Οσέρ 7