Η Μονακό επικράτησε 2-0 της Μπρεστ και πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη γαλλική Ligue 1! Μία εβδομάδα μετά από την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα του Πριγκιπάτου συνέχισε τις… υψηλές πτήσεις.

Έτσι, πλησίασε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και βρίσκεται στο -3 από την 4η Λιόν, έχοντας ματς περισσότερο.

Ο Μπάλογκαν άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο Γκολόβιν «κλείδωσε» το τρίποντο για τη Μονακό, με δικό του γκολ στο 78ο λεπτό!

Η 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 13/3

Μαρσέιγ-Οσερ 1-0 (79′ Γκουιρί)

Σάββατο 14/3

Λοριάν-Λανς 2-1 (18′ Ντιένγκ, 65′ Τόσιν – 48′ Εντουάρ)

Ανζέ-Νις 0-2 (65′ Μπραντ, 90’+6′ Γουαχί)

Μονακό-Μπρεστ 2-0 (19′ Μπάλογκαν, 78′ Γκολόβιν)

Κυριακή 15/3

Στρασβούργο-Παρί

Χάβρη-Λιόν

Μετς-Τουλούζ

Ρεν-Λιλ

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57

Λανς 56 -26αγ.

Μαρσέιγ 49 -26αγ.

Λιόν 46

Ρεν 43

Μονακό 43 -26αγ.

Λιλ 41

Λοριάν 37 -26αγ.

Στρασμπούρ 36

Μπρεστ 36 -26αγ.

Τουλούζ 30

Ανζέρ 30 -26αγ.

Παρί FC 27

Νις 27 -26αγ.

Χάβρη 26

Οσέρ 19 -26αγ.

Ναντ 17

Μετς 13