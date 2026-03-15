Η Μονακό επικράτησε 2-0 της Μπρεστ και πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη γαλλική Ligue 1! Μία εβδομάδα μετά από την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα του Πριγκιπάτου συνέχισε τις… υψηλές πτήσεις.
Έτσι, πλησίασε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και βρίσκεται στο -3 από την 4η Λιόν, έχοντας ματς περισσότερο.
Ο Μπάλογκαν άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο Γκολόβιν «κλείδωσε» το τρίποντο για τη Μονακό, με δικό του γκολ στο 78ο λεπτό!
Η 26η αγωνιστική:
Παρασκευή 13/3
Μαρσέιγ-Οσερ 1-0 (79′ Γκουιρί)
Σάββατο 14/3
Λοριάν-Λανς 2-1 (18′ Ντιένγκ, 65′ Τόσιν – 48′ Εντουάρ)
Ανζέ-Νις 0-2 (65′ Μπραντ, 90’+6′ Γουαχί)
Μονακό-Μπρεστ 2-0 (19′ Μπάλογκαν, 78′ Γκολόβιν)
Κυριακή 15/3
Στρασβούργο-Παρί
Χάβρη-Λιόν
Μετς-Τουλούζ
Ρεν-Λιλ
Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 57
Λανς 56 -26αγ.
Μαρσέιγ 49 -26αγ.
Λιόν 46
Ρεν 43
Μονακό 43 -26αγ.
Λιλ 41
Λοριάν 37 -26αγ.
Στρασμπούρ 36
Μπρεστ 36 -26αγ.
Τουλούζ 30
Ανζέρ 30 -26αγ.
Παρί FC 27
Νις 27 -26αγ.
Χάβρη 26
Οσέρ 19 -26αγ.
Ναντ 17
Μετς 13