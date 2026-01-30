Η Λανς έβγαλε άμεσα αντίδραση. Μετά την ήττα από το Μαρσέιγ την περασμένη αγωνιστική, επέστρεψε στα «τρίποντα» με το 1-0 επί της Χάβρης στο εναρκτήριο ματς της 20ής αγωνιστικής και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Το ματς έκρινε το γκολ του Αγκιλάρ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και, πλέον, μετά το σημερινό αποτέλεσμα η πίεση μεταφέρεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία για να διατηρηθεί στο ρετιρέ θα πρέπει την Κυριακή (1/2) να περάσει το δύσκολο εμπόδιο της Στρασμπούρ.

Η 20η αγωνιστική:

Λανς-Χάβρη 1-0 (45’+1 Αγκιλάρ)

Παρί FC-Μαρσέιγ 31/1

Λοριάν-Ναντ 31/1

Μονακό-Ρεν 31/1

Λιόν-Λιλ 1/2

Τουλούζ-Οσέρ 1/2

Ανζέ-Μετζ 1/2

Νις-Μπρεστ 1/2

Στρασμπούρ-Παρί ΣΖ 1/2

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Λανς 46 -20αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 45

Μαρσέιγ 38

Λιόν 36

Λιλ 32

Ρεν 31

Στρασμπούρ 30

Τουλούζ 29

Λοριάν 25

Μονακό 24

Ανζέ 23

Μπρεστ 22

Νις 21

Παρί FC 20

Χάβρη 20 -20αγ.

Ναντ 14

Οσέρ 12

Μετς 12