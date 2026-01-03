Εκμεταλλευόμενη την αριθμητική της υπεροχή από το 28′ και την αποβολή του Έμερσον με απευθείας κόκκινη κάρτα, η Λανς πέρασε από την έδρα της Τουλούζ με 3-0, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 17ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Με το «τρίποντο» αυτό, το 2026 θα βρει την πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος στην κορυφή και παράλληλα το κλείσιμο του Α’ γύρου θα της χαρίσει τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα, άσχετα με το τι θα γίνει στα παιχνίδια που ακολουθούν το επόμενο διήμερο.

Το σκορ άνοιξε ο Σαΐντ στο 57ο λεπτό, ο Τόμασον στο 85′ «έγραψε» το 2-0 και το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Γκάνιου στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η 17η αγωνιστική:

Τουλούζ-Λανς 0-3 (57′ Σαΐντ, 85′ Τόμασον, 90’+5 Γκάνιου)

Μονακό-Λιόν 3/1

Νις-Στρασμπούρ 3/1

Λιλ-Ρεν 3/1

Μαρσέιγ-Ναντ 4/1

Μπρεστ-Οσέρ 4/1

Χάβρη-Ανζέ 4/1

Λοριάν- Μετς 4/1

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 4/1

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Λανς 40 -17αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 36

Μαρσέιγ 32

Λιλ 32

Λιόν 27

Ρεν 27

Στρασμπούρ 23

Τουλούζ 23 -17αγ.

Μονακό 23

Ανζέ 22

Μπρεστ 19

Λοριάν 18

Νις 17

Παρί FC 16

Χάβρη 15

Οσέρ 12

Ναντ 11

Μετς 11