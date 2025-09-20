Με άκρως εμφατικό τρόπο ήρθε η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Μπρεστ, ενώ ο Ελ Αραμπί «έσωσε την παρτίδα» για τη Ναντ απέναντι στη Ρεν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων
Μετά από μόλις μία ισοπαλία σε 3 αγώνες που προηγήθηκαν, για την Μπρεστ, που πέρυσι τέτοια εποχή αγωνιζόταν στη League Phase του Champions League, η νίκη επί της Νις ήταν επιτακτική. Και η ομάδα του Ερίκ Ροΐ την πήρε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο και το επιβλητικό 4-1.
Προηγήθηκε η αναμέτρηση της Ναντ με τη Ρεν, στην οποία αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 στα πρώτα 35 λεπτά, στο δεύτερο μέρος τα «καναρίνια» τα έπαιξαν για όλα και κατάφεραν στο 90’+6 να «σώσουν την παρτίδα» με το γκολ ισοφάρισης (2-2) του πρώην φορ του Ολυμπιακού, Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Λιόν-Ανζέρ 1-0
(65′ Τέσμαν)
Ναντ-Ρεν 2-2
(64′ Μβανγκά, 90’+6 Ελ Αραμπί – 29′ πέν. Μπλας, 35′ Λεπόλ)
Μπρεστ-Νις 4-1
(6′ Αζόρκ, 9′ Ντελ Καστίγιο, 70′ Σοτάρ, 76′ Λαμπό Λασκαρί)
Λανς-Λιλ 20/9
Παρί FC-Στρασμπούρ 21/9
Μονακό-Μετζ 21/9
Οσέρ-Τουλούζ 21/9
Χάβρη-Λοριάν 21/9
Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ 21/9
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 12
Λιόν 12 -5αγ.
Λιλ 10
Μονακό 9
Στρασμπούρ 9
Ρεν 7 -5αγ.
Νις 6 -5αγ.
Μαρσέιγ 6
Τουλούζ 6
Λανς 6
Παρί FC 6
Ανζέρ 5 -5αγ.
Μπρεστ 4 -5αγ.
Ναντ 4 -5αγ.
Οσέρ 3
Λοριάν 3
Χάβρη 3
Μετς 1