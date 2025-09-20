Με άκρως εμφατικό τρόπο ήρθε η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Μπρεστ, ενώ ο Ελ Αραμπί «έσωσε την παρτίδα» για τη Ναντ απέναντι στη Ρεν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων

Μετά από μόλις μία ισοπαλία σε 3 αγώνες που προηγήθηκαν, για την Μπρεστ, που πέρυσι τέτοια εποχή αγωνιζόταν στη League Phase του Champions League, η νίκη επί της Νις ήταν επιτακτική. Και η ομάδα του Ερίκ Ροΐ την πήρε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο και το επιβλητικό 4-1.

Προηγήθηκε η αναμέτρηση της Ναντ με τη Ρεν, στην οποία αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 στα πρώτα 35 λεπτά, στο δεύτερο μέρος τα «καναρίνια» τα έπαιξαν για όλα και κατάφεραν στο 90’+6 να «σώσουν την παρτίδα» με το γκολ ισοφάρισης (2-2) του πρώην φορ του Ολυμπιακού, Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Λιόν-Ανζέρ 1-0

(65′ Τέσμαν)

Ναντ-Ρεν 2-2

(64′ Μβανγκά, 90’+6 Ελ Αραμπί – 29′ πέν. Μπλας, 35′ Λεπόλ)

Μπρεστ-Νις 4-1

(6′ Αζόρκ, 9′ Ντελ Καστίγιο, 70′ Σοτάρ, 76′ Λαμπό Λασκαρί)

Λανς-Λιλ 20/9

Παρί FC-Στρασμπούρ 21/9

Μονακό-Μετζ 21/9

Οσέρ-Τουλούζ 21/9

Χάβρη-Λοριάν 21/9

Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ 21/9

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Λιόν 12 -5αγ.

Λιλ 10

Μονακό 9

Στρασμπούρ 9

Ρεν 7 -5αγ.

Νις 6 -5αγ.

Μαρσέιγ 6

Τουλούζ 6

Λανς 6

Παρί FC 6

Ανζέρ 5 -5αγ.

Μπρεστ 4 -5αγ.

Ναντ 4 -5αγ.

Οσέρ 3

Λοριάν 3

Χάβρη 3

Μετς 1