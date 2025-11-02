Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 65′, λόγω της αποβολής του Γκαρσία, η Μαρσέιγ «άντεξε» την πίεση που άσκησε η γηπεδούχος Οσέρ κι έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» από το «Αμπέ Ντεσάμ» με 1-0, στο τελευταίο χρονικά ματς του πρώτου «πιάτου» της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι κατάφερε με το «τρίποντο» που πήρε απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας, Οσέρ, να διατηρηθεί στο -2 από την πρωτοπόρο, Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νωρίτερα με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Νις (1-0). Παράλληλα, θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο μεγάλο ματς της προσεχούς Τετάρτης (5/11) με την Αταλάντα στο «Βελοντρόμ», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ήττα σοκ στην έδρα της γνώρισε η Μονακό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη Ligue 1, χάνοντας με 1-0 από τη «νεοφώτιστη» Παρί FC. Οι μονεγάσκοι έχασαν έτσι την ευκαιρία να πλησιάσουν ξανά την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της βαθμολογίας. Το γκολ του Σιμόν στο 53ο λεπτό χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του Παρισιού.

Η 11η αγωνιστική της Ligue 1:

Παρί Σεν Ζερμέν-Νις 1-0 (90’+4 Γκονσάλο Ράμος)

Μονακό-Παρί FC 0-1 (53′ Σιμόν)

Οσέρ-Μαρσέιγ 0-1 (30′ Γκόμες)

Ρεν-Στρασμπούρ 2/11

Λανς-Λοριάν 2/11

Τουλούζ-Χάβρη 2/11

Λιλ-Ανζέ 2/11

Ναντ-Μετς 2/11

Μπρεστ-Λιόν 2/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 24 -11αγ.

Μαρσέιγ 22 -11αγ.

Μονακό 20 -11αγ.

Λανς 19

Λιόν 19

Στρασμπούρ 19

Νις 17 -11αγ.

Λιλ 17

Τουλούζ 14

Παρί FC 14 -11αγ.

Χάβρη 12

Ρεν 12

Ανζέ 10

Μπρεστ 9

Ναντ 9

Λοριάν 9

Οσέρ 7 -11αγ.

Μετς 5