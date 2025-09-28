Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα η Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της να νικήσει την Οσέρ και να παραμείνει στην κορυφή της Ligue 1 μετά τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 2-0 με σκόρερ τους Ζαμπάρνι (32΄), Μπεράλντο (54΄) και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.

Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.

Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η 6η αγωνιστική:

Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)

Λοριάν-Μονακό 3-1 (40′ Μπάμπα, 76′, 82′ Παγκίς-90’+ πεν. Φάτι)

Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ – 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)

Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)

Νις-Παρί FC 28/9

Λιλ-Λιόν 28/9

Ανζέ-Μπρεστ 28/9

Μετζ-Χάβρη 28/9

Ρεν-Λανς 28/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 15

Μονακό 12

Λιόν 12 -5αγ.

Μαρσέιγ 12

Στρασμπούρ 12

Λιλ 10 -5αγ.

Λανς 9 -5αγ.

Ρεν 8 -5αγ.

Λοριάν 7

Τουλούζ 7

Νις 6 -5αγ.

Παρί FC 6 -5αγ.

Οσέρ 6

Ναντ 5

Ανζέρ 5 -5αγ.

Μπρεστ 4 -5αγ.

Χάβρη 4 -5αγ.

Μετς 1 -5αγ.