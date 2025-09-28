Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα η Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της να νικήσει την Οσέρ και να παραμείνει στην κορυφή της Ligue 1 μετά τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 2-0 με σκόρερ τους Ζαμπάρνι (32΄), Μπεράλντο (54΄) και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.
Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.
Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η 6η αγωνιστική:
Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
Λοριάν-Μονακό 3-1 (40′ Μπάμπα, 76′, 82′ Παγκίς-90’+ πεν. Φάτι)
Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ – 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)
Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)
Νις-Παρί FC 28/9
Λιλ-Λιόν 28/9
Ανζέ-Μπρεστ 28/9
Μετζ-Χάβρη 28/9
Ρεν-Λανς 28/9
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 15
Μονακό 12
Λιόν 12 -5αγ.
Μαρσέιγ 12
Στρασμπούρ 12
Λιλ 10 -5αγ.
Λανς 9 -5αγ.
Ρεν 8 -5αγ.
Λοριάν 7
Τουλούζ 7
Νις 6 -5αγ.
Παρί FC 6 -5αγ.
Οσέρ 6
Ναντ 5
Ανζέρ 5 -5αγ.
Μπρεστ 4 -5αγ.
Χάβρη 4 -5αγ.
Μετς 1 -5αγ.