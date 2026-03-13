Μετά από μία πολύ «ταραγμένη» περίοδο η Μαρσέιγ αρχίζει να ξαναβρίσκει την ηρεμία της, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη της στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά επί της Οσέρ με 1-0.

Με αυτόν τον τρόπο εδραίωσε την παρουσία της στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί απευθείας στη League Phase το επόμενου Champions League.

Οι Μασσαλοί τα βρήκαν… σκούρα στη μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι στην Οσέρ, ωστόσο, τη λύση την έδωσε ο Αμίν Γκουιρί ο οποίος ήρθε απ’ τον πάγκο στο 62′ και στο 79′ σημείωσε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι.

Η Οσέρ που έμεινε μακριά απ’ τη νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική, σκόραρε στο 88′ με τον Οκό, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε διότι το VAR έδειξε πως ο σκόρερ είχε χρησιμοποιήσει και το χέρι του.

Η 26η αγωνιστική:

Μαρσέιγ-Οσέρ 1-0 (79′ Γκουιρί)

Λοριάν-Λανς 14/03

Ανζέ-Νις 14/03

Μονακό-Μπρεστ 14/03

Παρί Σεν Ζερμέν-Ναντ 15/03

Στρασμπούρ-Παρί FC 15/03

Χάβρη-Λιόν 15/03

Μετς-Τουλούζ 15/03

Ρεν-Λιλ 15/03

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57

Λανς 56

Μαρσέιγ 49 -26αγ.

Λιόν 46

Ρεν 43

Λιλ 41

Μονακό 40

Στρασμπούρ 36

Μπρεστ 36

Λοριάν 34

Τουλούζ 30

Ανζέ 30

Παρί FC 27

Χάβρη 26

Νις 24

Οσέρ 19 -26αγ.

Ναντ 17

Μετς 13