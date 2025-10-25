Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ασράφ Χακίμι, που πέτυχε δύο γκολ, η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπρεστ με 3-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Μαρσέιγ στη δύσκολη έδρα της Λανς.

Η 9η αγωνιστική:

Παρί FC-Ναντ 1-2 (15′ Τσεργκουί – 2′ Ελ Αραμπί, 39′ Αμπλίν)

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (29′, 39′ Χακίμι, 90’+ Ντουέ)

Μονακό-Τουλούζ 25/10

Λανς-Μαρσέιγ 25/10

Λιλ-Μετς 26/10

Ρεν-Νις 26/10

Ανζέ-Λοριάν 26/10

Οσέρ-Χάβρη 26/10

Λιόν-Στρασμπούρ 26/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):

Παρί Σεν Ζερμέν 20 -9αγ.

Μαρσέιγ 18

Στρασμπούρ 16

Λανς 16

Λιόν 15

Μονακό 14

Λιλ 14

Τουλούζ 13

Ρεν 11

Νις 11

Παρί FC 10 -9αγ.

Μπρεστ 9 -9αγ.

Ναντ 9 -9αγ.

Λοριάν 8

Οσέρ 7

Χάβρη 6

Ανζέ 6

Μετς 2

Πηγή: ΑΠΕ

