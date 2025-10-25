Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ασράφ Χακίμι, που πέτυχε δύο γκολ, η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπρεστ με 3-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Μαρσέιγ στη δύσκολη έδρα της Λανς.
Η 9η αγωνιστική:
Παρί FC-Ναντ 1-2 (15′ Τσεργκουί – 2′ Ελ Αραμπί, 39′ Αμπλίν)
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (29′, 39′ Χακίμι, 90’+ Ντουέ)
Μονακό-Τουλούζ 25/10
Λανς-Μαρσέιγ 25/10
Λιλ-Μετς 26/10
Ρεν-Νις 26/10
Ανζέ-Λοριάν 26/10
Οσέρ-Χάβρη 26/10
Λιόν-Στρασμπούρ 26/10
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):
Παρί Σεν Ζερμέν 20 -9αγ.
Μαρσέιγ 18
Στρασμπούρ 16
Λανς 16
Λιόν 15
Μονακό 14
Λιλ 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Νις 11
Παρί FC 10 -9αγ.
Μπρεστ 9 -9αγ.
Ναντ 9 -9αγ.
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Χάβρη 6
Ανζέ 6
Μετς 2
Πηγή: ΑΠΕ