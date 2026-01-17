Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασε τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Γαλλίας απ’ την συμπολίτισσά της FC Παρί και… ξέσπασε πάνω στη Λιλ, την οποία νίκησε εύκολα με 3-0 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, πιάνοντας την κορυφή με έναν αγώνα περισσότερο απ’ τη Λανς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Παριζιάνους, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ, επιστρέφοντας στις «υψηλές πτήσεις», ενώ το τελικό 3-0, διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπαρκολά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το αγωνιστικό… κατρακύλισμα της Μονακό συνεχίστηκε, καθώς οι Μονεγάσκοι γνώρισαν την 4η σερί ήττα τους στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά απ’ τη Λοριάν με 3-1 στο “Stade Louis II” κι απομακρύνθηκε κι άλλο απ’ τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Η Λοριάν που συνεχίζει το δικό της αήττητο σερί (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), άνοιξε το σκορ με τον Ντιένγκ στο 68′ και παρά την ισοφάριση της Μονακό, πανηγύρισε το μεγάλο διπλό στο φινάλε με τα δύο τέρματα των Μακενγκό (85′) και Καρίμ (87′).

Η 18η αγωνιστική:

Μονακό-Λοριάν 1-3 (76′ Φάτι – 68′ Ντιένγκ, 85′ Μακενγκό, 87′ Καρίμ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λιλ 3-0 (13′, 64′ Ντεμπελέ, 90΄+3′ Μπαρκολά)

Λανς-Οσέρ 17/01

Τουλούζ-Νις 17/01

Ανζέ-Μαρσέιγ 17/01

Στρασμπούρ-Μετς 18/01

Ναντ-Παρί FC 18/01

Ρεν-Χάβρη 18/01

Λιόν-Μπρεστ 18/01

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 42 -18αγ.

Λανς 40

Μαρσέιγ 32

Λιλ 32 -18αγ.

Ρεν 30

Λιόν 30

Στρασμπούρ 24

Τουλούζ 23

Μονακό 23 -18αγ.

Ανζέ 22

Μπρεστ 22

Λοριάν 22 -18αγ.

Χάβρη 18

Νις 18

Παρί FC 16

Ναντ 14

Οσέρ 12

Μετς 12