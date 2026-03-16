Η Λιλ έφυγε με σπουδαία νίκη από το Roazhon Park απέναντι στη γηπεδούχο Ρεν, της οποίας επιβλήθηκε με 2-1 στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Με τους τρεις βαθμούς οι «λιλουά» προσπέρασαν την αντίπαλό τους αλλά και την Μονακό και «σκαρφάλωσαν» στην πέμπτη θέση του Σαμπιονά, στο -3 από την τετράδα και τη Λιόν.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0 με τα γκολ των Φερναντέζ και Χάραλντσον, με τη Ρεν να μειώνει στο 59΄ με τον Λεπό αλλά να μην μπορεί να φτάσει στην ισοφάριση.

Η 26η αγωνιστική:

Μαρσέιγ-Οσέρ 1-0 (79΄ Γκουιρί)

Λοριάν-Λανς 2-1 (18΄ Ντιένγκ, 65΄ Τοσίν – 49΄ Εντουάρ)

Ανζέρ-Νις 0-2 (65΄ Μπαρντ, 90΄+6 Γουαχί)

Μονακό-Μπρεστ 2-0 (19΄ Μπάλογκαν, 78΄ Γκολόβιν)

Στρασμπούρ-Παρί FC 0-0

Χάβρη-Λιόν 0-0

Μετς-Τουλούζ 3-4 (30΄ Μπάλα, 31΄ Κουάο, 88΄ Αμπουασβίλι – 6΄ Ντένουμ, 14΄, 45΄+3 Γκμποό, 90΄+9 Ζάουερ)

Ρεν-Λιλ 1-2 (59΄ Λεπό – 2΄ Φερναντέζ, 47΄ Χάραλντσον)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ναντ αναβολή

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57 -25αγ.

Λανς 56

Μαρσέιγ 49

Λιόν 47

Λιλ 44

Μονακό 43

Ρεν 43

Στρασμπούρ 37

Λοριάν 37

Μπρεστ 36

Τουλούζ 34

Ανζέρ 32

Παρί FC 28

Νις 27

Χάβρη 27

Οσέρ 19

Ναντ 17 -25αγ.

Μετς 13