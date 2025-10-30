Η Μαρσέιγ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να «πιάσει» την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ligue 1 μετά την «γκέλα» των πρωταθλητών Ευρώπης με τη Λοριάν (1-1) στη 10η αγωνιστική. Με αντίπαλο την Ανζέ στο «Βελοντρόμ» η Μαρσέιγ βρέθηκε πίσω 0-1 στο ημίχρονο, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ με τον εκπληκτικό 18χρονο Ρομπίνιο Βαζ, όμως δέχτηκε την ισοφάριση στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, βρίσκεται στο γκρουπ των ομάδων που «καταδιώξουν» την Παρί Σεν Ζερμέν κι αυτές είναι πλέον αρκετές

Ένα βαθμό κάτω από την κορυφή βρίσκεται η Μονακό που νίκησε 4-3 τη Ναντ στο «Μποζουάρ» σε ένα συναρπαστικό ματς.

Παράλληλα, ακριβώς από κάτω και μαζί με τη Λανς και τη Μαρσέιγ, βρίσκεται η νεανική Στρασμπούρ που νίκησε άνετα 3-0 την Οσέρ στο Στρασβούργο, παρατάσσοντας ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 21,5 έτη. Στην τρίτη θέση της κατάταξης είναι και η Λιόν που είδε το προβάδισμά της 3-1 εναντίον της Παρι FC να εξανεμίζεται στο τελικό 3-3 εναντίον των νεοφώτιστων που τα πηγαίνουν αρκετά καλά στην επανεμφάνισή τους στη Ligue 1 μετά από 46 χρόνια.

Η 10η αγωνιστική:

Χάβρη-Μπρέστ 1-0 (73′ Σανγκαντέ)

Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1 (51′ Ιγκόρ Σίλβα – 49′ Μέντες)

Μετς-Λανς 2-0 (85′ πέν, 90΄+1 Ιάν)

Νις-Λιλ 2-0 (29′ πέν. Ντιοπ, 88′ Γιάνσον)

Μαρσέιγ-Ανζέ 2-2 (52΄,70΄ Ρομπίνιο Βαζ – 25΄ Σερίφ, 90+6΄ Ουσμάν Καμαρά)

Ναντ-Μονακό 3-5 (19΄, 45+6΄ Γκιρασί – 6΄ Κουλιμπαλί, 41΄ Μπάλογκουν, 55΄ Ακλιούς, 75΄, 90+4΄ Γκολόβιν)

Παρί FC-Λιόν 3-3 (65΄ Ανταμά Καμαρά, 77΄ Κεμπάλ, 84΄ Μαρκέρτι – 5΄ Τολισό, 51΄, 58΄Σουλτς)

Στρασμπούρ-Οσέρ 3-0 (46΄ Πανικέλι, 55΄ Νάνασι, 60΄ Μπάρκο)

Τουλούζ-Ρεν 2-2 (58΄ Κρέσγουελ, 85΄πεν. Ντόνουμ – 50΄ Λεπόλ, 54΄ Ταμαρί)

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 21

Μονακό 20

Μαρσέιγ 19

Λανς 19

Λιόν 19

Στρασμπούρ 19

Νις 17

Λιλ 17

Τουλούζ 14

Χάβρη 12

Ρεν 12

Παρί FC 11

Ανζέ 10

Μπρεστ 9

Ναντ 9

Λοριάν 9

Οσέρ 7

Μετς 5