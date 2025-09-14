Στη Βρετάνη μπήκε τέλος στο νικηφόρο σερί της Λιόν στη Ligue 1. Η τοπική Ρεν κατάφερε να νικήσει με ανατροπή (3-1) στο τέλος την ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, στερώντας της τους πρώτους βαθμούς μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες. Στην εξέλιξη αυτή σίγουρα έπαιξε ρόλο η αποβολή του Τάιλερ Μόρτον στο 75΄, η Λιόν έμεινε με 10 παίκτες και δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από νωρίς με τον Κορεντέν Τολισό. Δέχτηκε την ισοφάριση στο 80΄ από τον Ρουό, ενώ στις καθυστερήσεις ένα αυτογκόλ του Ντεσάμπ και ένα γκολ του Μεϊτέ έβαλε τέλος (και) στο αήττητό της.

Νίκη με επική ανατροπή για τη Λιλ, που έχανε εντός έδρας από την Τουλούζ με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όμως επικράτησε 2-1! Μάλιστα το νικητήριο γκολ σημείωσε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ετάν Εμπαπέ, μικρός αδελφός του Κιλιάν. Έχει «μέταλλο» η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αήττητη και δύο βαθμούς μακριά από την κορυφή. Εκεί… αναπαύεται η πρώην ομάδα των αδελφών Εμπαπέ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα εναντίον της Λανς: 2-0 με διπλό «χύπημα» από Μπράντλεϊ Μπαρκολά και «4 στα 4» στο ξεκίνημα της εφετινής Ligue 1. Είναι, άλλωστε, το πολύ μεγάλο φαβορί για διατήρηση του τίτλου.

Η 4η αγωνιστική:

Μαρσέιγ-Λοριάν 4-0 (13΄πεν. Γκρίνγουντ, 20΄ Παβάρ, 33΄ Άνχελ Γκόμες, 90+3΄ Αγκέρ)

Νις-Ναντ 1-0 (56′ Μπογκα)

Οσέρ-Μονακό 1-2 (73′ αυτ. Σαλισού – 45’+2 Μιναμίνο, 89′ Ιλενικενά)

Λιλ-Τουλούζ 2-1 (90΄πεν. Μπενταλέμπ, 90+8΄ Μπαπέ – 50΄ Μαγκρί)

Μετς-Ανζέρ 1-1 (14΄ Γκμπαμέν – 90΄πεν. Αμπντελί)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς 2-0 (15΄,51΄ Μπαρκολά)

Στρασμπούρ-Χάβρη 1-0 (90+1΄πεν. Πανιτσέλι)

Μπρεστ-Παρί FC 1-2 (52΄πεν. Ντελ Καστίγιο – 14΄ Γκεμπέλ, 34΄ Μαρκετί)

Ρεν-Λιόν 3-1 (80΄ Ρουό, 90+1΄αυτ. Ντεσάμπ, 90+5΄ Μεϊτέ – 14΄ Τολισό)

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Λιλ 10

Λιόν 9 -3αγ.

Μονακό 9

Στρασμπούρ 9

Νις 6

Μαρσέιγ 6

Τουλούζ 6

Ρεν 6

Λανς 6

Παρί FC 6

Ανζέρ 5

Οσέρ 3

Ναντ 3

Λοριάν 3

Χάβρη 3

Μπρεστ 1

Μετς 1