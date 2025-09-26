Με γκολ του Αμίρ Μουρίγιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Μαρσέιγ «απέδρασε» με το διπλό (1-2) από το Στρασβούργο, σε ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η νεανική Στρασμπούρ προηγήθηκε με τον Ουατάρα, ενώ ισοφάρισε ο Ομπαμεγιάνγκ για τους φιλοξενούμενους. Κοινό χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι αμφότεροι οι σκόρερ ήρθαν από τον πάγκο να δώσουν λύση στην ομάδα τους.

Η 6η αγωνιστική:

Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)

Σάββατο 27/9

Λοριάν-Μονακό

Τουλούζ-Ναντ

Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ

Κυριακή 28/9

Νις-Παρί FC

Λιλ-Λιόν

Ανζέ-Μπρεστ

Μετζ-Χάβρη

Ρεν-Λανς

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Μονακό 12

Λιόν 12

Μαρσέιγ 12 -6αγ.

Στρασμπούρ 12 -6αγ.

Λιλ 10

Λανς 9

Ρεν 8

Νις 6

Τουλούζ 6

Παρί FC 6

Οσέρ 6

Ανζέρ 5

Μπρεστ 4

Ναντ 4

Λοριάν 4

Χάβρη 4

Μετς 1