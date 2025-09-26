Με γκολ του Αμίρ Μουρίγιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Μαρσέιγ «απέδρασε» με το διπλό (1-2) από το Στρασβούργο, σε ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η νεανική Στρασμπούρ προηγήθηκε με τον Ουατάρα, ενώ ισοφάρισε ο Ομπαμεγιάνγκ για τους φιλοξενούμενους. Κοινό χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι αμφότεροι οι σκόρερ ήρθαν από τον πάγκο να δώσουν λύση στην ομάδα τους.
Η 6η αγωνιστική:
Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
Σάββατο 27/9
Λοριάν-Μονακό
Τουλούζ-Ναντ
Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ
Κυριακή 28/9
Νις-Παρί FC
Λιλ-Λιόν
Ανζέ-Μπρεστ
Μετζ-Χάβρη
Ρεν-Λανς
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 12
Μονακό 12
Λιόν 12
Μαρσέιγ 12 -6αγ.
Στρασμπούρ 12 -6αγ.
Λιλ 10
Λανς 9
Ρεν 8
Νις 6
Τουλούζ 6
Παρί FC 6
Οσέρ 6
Ανζέρ 5
Μπρεστ 4
Ναντ 4
Λοριάν 4
Χάβρη 4
Μετς 1