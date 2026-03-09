Η Λανς εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό και με 3-0 επί της Μετς μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στον έναν βαθμό.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Λανς εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό και με 3-0 επί της Μετς μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στον έναν βαθμό.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.