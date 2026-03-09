Η Λανς εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό και με 3-0 επί της Μετς μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στον έναν βαθμό.

