Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Παρί Σεν Ζερμέν στον εξ αναβολής αγώνα της με τη Ναντ, η οποία οδεύει ολοταχώς προς τον υποβιβασμό.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν άνετα 3-0 στο «Παρκ ντε Πρενς» και βρίσκονται 4 βαθμούς πάνω από τη Λανς με τις δύο «μονομάχους» να έχουν να δώσουν άλλους πέντε αγώνες έως το τέλος της σεζόν, ανάμεσά τους και το μεταξύ τους ντέρμπι στις 13 Μαΐου.

Τα γκολ πέτυχαν οι Κβαρατσκέλια (13΄-πέναλτι, 50΄) και Ντουέ (37΄).

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 66 -29αγ.

Λανς 62 -29αγ.

Λιλ 54

Λιόν 54

Ρεν 53

Μαρσέιγ 52

Μονακό 50

Στρασμπούρ 43 -29αγ.

Λοριάν 41

Παρί FC 38

Τουλούζ 37

Μπρεστ 37 -29αγ.

Ανζέ 34

Χάβρη 30

Νις 29

Οσέρ 25

Ναντ 20

Μετζ 15