«Φωτιά» πήρε η μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω της Ligue 1. Μετά τη Λιόν που «άλωσε» την έδρα της Μονακό (3-1), σειρά πήρε η Ρεν, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από το «Ζοφρουά Γκισάρ» με 2-0 επί της Λιλ κι «έπιασε» στους 30 βαθμούς τους «Λιονέ».

Η αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής, κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την αποβολή του Αλεξάντρο στο 14′, γεγονός που αποδιοργάνωσε εντελώς τους γηπεδούχους. Οι «λιλουά» άντεξαν στο πρώτο μέρος, αλλά με το ξεκίνημα του δεύτερου οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δύο γρήγορα γκολ που έμειναν… αναπάντητα και στο φινάλε πανηγύρισαν το σπουδαίο «διπλό».

Σε «μοιραίο» παίκτη της Μονακό εξελίχθηκε νωρίτερα ο Μαμαντού Κουλιμπαλί, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Λιόν κι έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το Πριγκιπάτο με 3-1.

Ο 21χρονος Γάλλος μέσος μπορεί να πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ωστόσο, αποβλήθηκε στο 71′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους «Λιονέ» να «πατήσουν» στο προβάδισμα που είχαν πάρει με τα δύο γκολ του Σουλτς και με αυτό του Βινίσιους στο φινάλε να φεύγουν νικητές από το «Λουί ΙΙ».

Το αποτέλεσμα αυτό βάζει τους φιλοξενούμενους για τα καλά στο παιχνίδι της εξόδου στο Champions League της επόμενης περιόδου, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Μονακό σπατάλησε μία από τις τελευταίες της ευκαιρίες για να βρεθεί και του χρόνου στα «σαλόνια» της Ευρώπης.

Η 17η αγωνιστική:

Τουλούζ-Λανς 0-3 (57′ Σαΐντ, 85′ Τόμασον, 90’+5 Γκάνιου)

Μονακό-Λιόν 1-3 (45’+3 Κουλιμπαλί – 38′, 57′ Σουλτς, 79′ Βινίσιους)

Νις-Στρασμπούρ 1-1 (54′ Γουαχί – 13′ πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Ρεν 0-2 (49′ Φρανκόφσκι, 59′ Μέρλιν)

Μαρσέιγ-Ναντ 4/1

Μπρεστ-Οσέρ 4/1

Χάβρη-Ανζέ 4/1

Λοριάν- Μετς 4/1

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 4/1

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Λανς 40 -17αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 36

Μαρσέιγ 32

Λιλ 32 -17αγ.

Ρεν 30 -17αγ.

Λιόν 30 -17αγ.

Στρασμπούρ 24 -17αγ.

Τουλούζ 23 -17αγ.

Μονακό 23 -17αγ.

Ανζέ 22

Μπρεστ 19

Λοριάν 18

Νις 18 17αγ.

Παρί FC 16

Χάβρη 15

Οσέρ 12

Ναντ 11

Μετς 11