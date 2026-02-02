Η Παρί Σεν Ζερμέν τα βρήκε… σκούρα απέναντι στην εξαιρετική φέτος Στρασμπούρ, αλλά στο τέλος έφτασε στη νίκη 2-1 απ’ το «Stade de la Meinau» στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Ligue 1 και πάτησε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Στρασμπούρ έχασε πέναλτι με τον Πανιτσέλι στο 20ό λεπτό, με τον Σαφόνοφ να αποκρούει εντυπωσιακά, ενώ δύο λεπτά μετά ο Μαγιουλού έδωσε το προβάδισμα στην Παρί. Στο 27′ ο Ντουέ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 75′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Χακίμι με απευθείας κόκκινη.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο, η Παρί έφτασε στο διπλό χάρις σε ένα ωραίο γκολ του Μέντες στο 81′ και πάρε ένα πολύτιμο διπλό που της έδωσαν την ευκαιρία να προσπεράσει τη Λανς.

Η 20η αγωνιστική:

Λανς-Χάβρη 1-0 (45+1΄ Αγκιλάρ)

Παρί FC-Μαρσέιγ 2-2 (82΄ Ικονέ, 90+2΄ πεν. Κεμπάλ – 18΄ πεν. Γκρίνγουντ, 54΄ Ομπαμεγιάνγκ)

Λοριάν-Ναντ 2-1 (32΄ Ντιένγκ, 89΄ Κουασί – 74΄ Αμπλίν)

Μονακό-Ρεν 4-0 (33΄ Φάτι, 50΄ Ακλιούς, 60΄ Κουλιμπαλί, 89΄ Ιντουμπό)

Λιόν-Λιλ 1-0 (37΄ Ναρτέι)

Ανζέ-Μετζ 1-0 (25΄ Μουτόν)

Νις-Μπρεστ 2-2 (63΄ Αμπντί, 71΄ Ουαΐ – 15΄ πεν. Ντελ Καστιγιό, 23΄ Ντουμπιά)

Τουλούζ-Οσέρ 0-0

Στρασμπούρ-Παρί ΣΖ 1-2 (27′ Ντουέ – 22′ Μαγιουλού, 81′ Μέντες)

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 48

Λανς 46

Μαρσέιγ 39

Λιόν 39

Λιλ 32

Ρεν 31

Στρασμπούρ 30

Τουλούζ 30

Λοριάν 28

Μονακό 27

Ανζέ 26

Μπρεστ 23

Νις 22

Παρί FC 21

Χάβρη 20

Ναντ 14

Οσέρ 13

Μετζ 12