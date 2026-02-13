Με μία πολύ μεγάλη έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Ligue 1. Η Ρεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της με 3-1 και πλέον η Λανς έχει την ευκαιρία να βρεθεί μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Αρκεί να επικρατήσει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Παρί FC.

Το σύνολο από την ανατολική πλευρά της Βρετάνης, βρήκε δίχτυα με τους Αλ-Τααμάρι (34’), Λεπόλ (69’) και Εμπολό (81’), με την Παρί να έχει μειώσει προσωρινά σε 2-1 με τον Ντεμπελέ, απαντώντας άμεσα στο δεύτερο τέρμα που είχε δεχθεί.

Η 22η αγωνιστική:

Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1 (34′ Αλ-Τααμάρι, 69′ Λεπόλ, 81′ Εμπολό – 72′ Ντεμπελέ)

Μονακό-Ναντ 22:05

Μαρσέιγ-Στρασμπούρ 14/2

Λιλ-Μπρεστ 14/2

Παρί FC-Λανς 14/2

Χάβρη-Τουλούζ 15/2

Λοριάν-Ανζέ 15/2

Μετζ-Οσέρ 15/2

Λιόν-Νις 15/2

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 51 -22αγ.

Λανς 49

Λιόν 42

Μαρσέιγ 39

Ρεν 34 -22αγ.

Λιλ 33

Στρασμπούρ 30

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Λοριάν 28

Μονακό 28

Μπρεστ 26

Νις 23

Χάβρη 23

Παρί FC 22

Ναντ 14

Οσέρ 14

Μετς 13