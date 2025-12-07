Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η Λοριάν με τη νίκη της επί της Λιόν (1-0) στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Σημείο «κλειδί» στο παιχνίδι ήταν η αποβολή του Μάιτλαντ-Νάιλς στο 42ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να είχαν πάρει ήδη το προβάδισμα από το 39′ με τον Παγκίς. Με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από ένα ημίχρονο οι «Λιονέ» δεν μπόρεσαν να φτάσουν (τουλάχιστον) στην ισοφάριση κι έτσι έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν ακόμη πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Η Οσέρ πέτυχε μια νίκη-«οξυγόνο» στην έδρα της με 3-1 επί της Μετς, για την 15η αγωνιστική της Ligue 1, στο ντέρμπι της «ουράς» και «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Νωρίτερα, η Νις ηττήθηκε ξανά στην έδρα της, αυτή τη φορά από την Ανζέ με 1-0, και κινδυνεύει να μείνει από τώρα εκτός διεκδίκησης μιας θέσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Οι οπαδοί της ομάδας της Νίκαιας, που στις αρχές της εβδομάδας επιτέθηκαν σε παίκτες, αποδοκίμασαν έντονα την νέα κακή εμφάνιση και ζήτησαν την απομάκρυνση του Φρανκ Εζ από την τεχνική ηγεσία. Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 58ο λεπτό, λόγω αποβολής του Λουσέ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπελχντίμ (33′).

Η 15η αγωνιστική:

Μπρεστ-Μονακό 1-0 (28′ Ντουμπιά)

Λιλ-Μαρσέιγ 1-0 (10′ Ιθάν Εμπαπέ)

Ναντ-Λανς 1-2 (38′ Ελ Αραμπί-34′ Τοβέν, 81′ Σαϊντ)

Τουλούζ-Στρασμπούρ 1-0 (18′ Έμερσον)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν 5-0 (28′,68′ Κβαρατσχέλια, 39′ Μαγιουλού, 88′ Μπαγέ, 90’+1 Ράμος)

Νις-Ανζέ 0-1 (33′ Μπελχντίμ)

Χάβρη-Παρί FC 0-0

Οσέρ-Μετς 3-1 (36′ Σιναγιόκο, 39′ Ελ Αζουζί, 89′ Ντανουά-45′ Χάιν)

Λοριάν-Λιόν 1-0 (39′ Παγκίς)

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Λανς 34

Παρί Σεν Ζερμέν 33

Μαρσέιγ 29

Λιλ 29

Ρεν 24

Λιόν 24

Μονακό 23

Στρασμπούρ 22

Τουλούζ 20

Μπρεστ 19

Ανζέ 19

Λοριάν 17

Νις 17

Παρί FC 16

Χάβρη 15

Οσέρ 12

Μετς 11

Ναντ 11