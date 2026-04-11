Με έκπληξη ξεκίνησε η 29η αγωνιστική της Ligue 1, καθώς η Παρί FC διέλυσε 4-1 τη Μονακό στο Παρίσι! Ένα αποτέλεσμα που «εκτροχιάζει» τους Μονεγάσκους από την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Όσο για την Παρί FC, έφτασε τους 35 βαθμούς και πλέον νιώθει απόλυτα ασφαλής ως προς την παραμονή της στην κατηγορία. Σκόραρε ξανά ο αειθαλής Τσίρο Ιμόμπιλε, που αποκτήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου από τους Παριζιάνους.

Στο βραδινό ματς της ημέρας, η Μαρσέιγ ξεπέρασε το εμπόδιο της ουραγού Μέτζ με 3-1 και ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Η 29η αγωνιστική:

Παρί FC-Μονακό 4-1 (4΄,21΄ Ικονέ, 8΄ Ιμόμπιλε, 71΄ Κολεόσο – 36΄ Μπάλογκαν)

Μαρσέιγ-Μετζ 3-1 (13΄ Ομπαμεγιάνγκ, 48΄ Παϊσάο, 90+3΄ Χαμέντ Τραορέ – 49΄ Τσιταϊσβίλι)

Σάββατο 11/4

Οσέρ-Ναντ

Ρεν-Ανζέ

Κυριακή 12/4

Τουλούζ-Λιλ

Νις-Χάβρη

Λιόν-Λοριάν

Δευτέρα 13/4

Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν

Μπρεστ-Στρασμπούρ

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 63 -27αγ.

Λανς 59

Μαρσέιγ 52 -29αγ.

Λιλ 50

Μονακό 49 -29αγ.

Λιόν 48

Ρεν 47

Στρασμπούρ 43

Λοριάν 38

Τουλούζ 37

Μπρεστ 36

Παρί FC 35 -29αγ.

Ανζέ 33

Νις 27

Χάβρη 28

Οσέρ 23

Ναντ 18 -27αγ.

Μετζ 15 -29αγ.