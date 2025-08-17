Πολύ σκληρή… για να πεθάνει αποδείχτηκε η Μπρεστ στην πρεμιέρα της Ligue 1 απέναντι στη Λιλ.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 και 3-2, στο 75΄ ο Λε Καρντινάλ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης για τους γηπεδούχους που… έσωσαν έτσι τον έναν βαθμό, μετά το τελικό 3-3.

Ο Ζιρού άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό για τους «λιλουά», με τον Χάραλντσον να διαμορφώνει το 2-0 στο 26ο λεπτό. Για να σημειώσει δύο διαδοχικά τέρματα ο Ντουμπιά για την Μπρεστ στο 34΄ και στο 51΄ διαμορφώνοντας το 2-2.

Κι ενώ στο 66ο λεπτό ο Μουκαού έδωσε και πάλι προβάδισμα (3-2) στους φιλοξενούμενους, λίγα λεπτά αργότερα, στο 75ο λεπτό ο Λε Καρντινάλ στέρησε ένα πρώτο «τρίποντο» από τη Λιλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στην Ligue 1:

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0

(90+1΄ Μπλας)

Λανς–Λιόν 0-1

(45+1΄ Μικαουτάτζε)

Μονακό-Χάβρη 3-1

(32΄ αυτ. Γιορίς, 61΄ Καμαρά, 75΄ Ακλιούς- 67΄ Εντιαγέ)

Νις-Τουλούζ 0-1

(89΄ Σιμπιντέ)

Μπρεστ-Λιλ 3-3

(34΄ & 51΄ Ντουμπιά, 75΄ Λε Καρντινάλ – 11΄ Ζιρού, 26΄ Χάραλντσον, 66΄ Μουκαού)

Οσέρ-Λοριάν 17/8

Μετς-Στρασμπούρ 17/8

Ανζέ–Παρί FC 17/8

Ναντ–Παρί Σεν Ζερμέν 17/8