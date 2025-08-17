Πολύ σκληρή… για να πεθάνει αποδείχτηκε η Μπρεστ στην πρεμιέρα της Ligue 1 απέναντι στη Λιλ.
Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 και 3-2, στο 75΄ ο Λε Καρντινάλ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης για τους γηπεδούχους που… έσωσαν έτσι τον έναν βαθμό, μετά το τελικό 3-3.
Ο Ζιρού άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό για τους «λιλουά», με τον Χάραλντσον να διαμορφώνει το 2-0 στο 26ο λεπτό. Για να σημειώσει δύο διαδοχικά τέρματα ο Ντουμπιά για την Μπρεστ στο 34΄ και στο 51΄ διαμορφώνοντας το 2-2.
Κι ενώ στο 66ο λεπτό ο Μουκαού έδωσε και πάλι προβάδισμα (3-2) στους φιλοξενούμενους, λίγα λεπτά αργότερα, στο 75ο λεπτό ο Λε Καρντινάλ στέρησε ένα πρώτο «τρίποντο» από τη Λιλ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στην Ligue 1:
Ρεν-Μαρσέιγ 1-0
(90+1΄ Μπλας)
Λανς–Λιόν 0-1
(45+1΄ Μικαουτάτζε)
Μονακό-Χάβρη 3-1
(32΄ αυτ. Γιορίς, 61΄ Καμαρά, 75΄ Ακλιούς- 67΄ Εντιαγέ)
Νις-Τουλούζ 0-1
(89΄ Σιμπιντέ)
Μπρεστ-Λιλ 3-3
(34΄ & 51΄ Ντουμπιά, 75΄ Λε Καρντινάλ – 11΄ Ζιρού, 26΄ Χάραλντσον, 66΄ Μουκαού)
Οσέρ-Λοριάν 17/8
Μετς-Στρασμπούρ 17/8
Ανζέ–Παρί FC 17/8
Ναντ–Παρί Σεν Ζερμέν 17/8