Μετά το πέρασμα (1-0) από την έδρα της Λανς στην πρεμιέρα, η Λιόν έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα Γαλλίας. Αυτή τη φορά πιο εύκολα, μπροστά στο κοινό της στο «Γκρουπάμα», επικρατησε 3-0 της Μετς με το νεαρό Φοφανά να ανοίγει το σκορ, τον έμπειρο Τολισό να ακολουθεί και το νεοαποκτηθέντα Τσέχο Άνταμ Κάραμπετς να συμπληρώνει το τρίο των σκόρερ.

Επιβλητικό σκορ το 5-2 με το οποίο η Μαρσέιγ νίκησε την Παρί FC, αλλά συνιστά «μαγική εικόνα» με βάση την εξέλιξη του ματς της 2ης αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους «νεοφώτιστους» από το Παρίσι και πέτυχαν τρία γκολ στο τελευταίο 20λεπτο για να μετατρέψουν το 2-2 σε μία άνετη νίκη. Δύο γκολ σημείωσε ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Η 2η αγωνιστική:

Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0 (50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)

Μαρσέιγ- Παρί FC 5-2 (18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ – 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον)

Νις-Οσέρ 3-1 (3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί – 21΄ Σιναγιόκο)

Λιόν-Μετς 3-0 (25΄ Φοφανά, 30΄ Τολισό, 83΄ Κάραμπετς)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Λοριάν-Ρεν

Τουλούζ- Μπρεστ

Στρασμπούρ-Ναντ

Χάβρη-Λανς

Λιλ-Μονακό

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.

Λιόν 6 -2αγ.

Μονακό 3

Οσέρ 3 -2αγ.

Μαρσέιγ 3 -2αγ.

Ανζέ 3 -2αγ.

Ρεν 3

Στρασμπούρ 3

Τουλούζ 3

Νις 3 -2αγ.

Λιλ 1

Μπρεστ 1

Λοριάν 0

Μετς 0 -2αγ.

Ναντ 0

Παρί FC 0 -2αγ.

Λανς 0

Χάβρη 0