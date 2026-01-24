Μεγάλη ένταση ανάμεσα στον Γκρανίτ Τζάκα και σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σημειώθηκε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης των «σφυριών» με τη Σάντερλαντ, για το αγγλικό πρωτάθλημα.
Ο Ελβετός αμυντικός, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο, άνοιξε έντονο διάλογο με φίλαθλους των γηπεδούχων και γρήγορα οι δύο πλευρές άρχισαν να ανταλλάσσουν… γαλλικά.
Μάλιστα, χρειάστηκε η παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ, η ένταση συνεχίστηκε και μετά το φινάλε του αγώνα, στον οποίο η Γουέστ Χαμ επικράτησε με 3-1 σκορ.
Heated exchange between Granit Xhaka and a few West Ham fans behind the bench. #WHUFC
Granit Xhaka absolutely fuming! 😳#WHUFC | #SAFC | #PremierLeague
