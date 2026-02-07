Ελληνικό «χρώμα» είχαν σήμερα τα παιχνίδια για την 21η αγωνιστική στην Bundesliga, καθώς τόσο ο Κώστας Κουλιεράκης, όσο και ο Μανώλης Σάλιακας, βρήκαν δίχτυα, αλλά μόνο ο δεύτερος πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του.

Η Βόλφσμπουργκ πάλεψε κόντρα στη Ντόρτμουντ, ισοφάρισε το γκολ του Μπραντ (17′) με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με καρφωτή κεφαλιά στο 52ο λεπτό, αλλά δεν μπόρεσε να το χαρεί, καθώς η Μπορούσια πήρε στο τέλος τη νίκη με τον πρώτο σκόρερ της, τον Σερού Γκιρασί, πλησιάζοντας στους τρεις βαθμούς την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μπάγερν Μονάχου.

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ

Να σημειωθεί πως το σημερινό γκολ ήταν το πρώτο του Κουλιεράκη με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ και το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο της Ρουμανίας, δείχνοντας τη συναισθηματική σύνδεση που διατηρεί με την προηγούμενη ομάδα του. Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος έδειξε με τα δάχτυλά του τον αριθμό 7, αφιερώνοντας το τέρμα του στους οπαδούς του Δικέφαλου.

Από την πλευρά του ο Σάλιακας άνοιξε το σκορ για τη Ζανκτ Πάουλι στο 35ο λεπτό και ήταν από τους πρωταγωνιστές στη σημαντική νίκη της ομάδας του Αμβούργου επί της Στουτγκάρδης με 2-1, που διατηρεί κάποιες ελπίδες για να μπορέσει στο τέλος ν’ αποφύγει τον υποβιβασμό.

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΑΛΙΑΚΑ

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Ουνιόν Βερολίνου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(87′ πέν. Κουέρφελντ – 84′ Μπράουν)

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(13′ Μπέστε)

Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0

(8′, 79′ Αμίρι)

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2

(52′ Κουλιεράκης-17′ Μπραντ, 87′ Γκιρασί)

Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1

(35′ Σάλιακας, 55′ Σινάνι-90′ Λέβελινγκ)

Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-2

(45’+ Κονιγκστόρφερ, 78′ Φιλίπε)

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 07/02

Κολωνία-Λειψία 08/02

Μπάγερν Μονάχου-Χοφενχάιμ 08/02

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 51 -20αγ.

Ντόρτμουντ 48

Χοφενχάιμ 42 -20αγ.

Στουτγκάρδη 39

Λειψία 36 -20αγ.

Λεβερκούζεν 35 -19αγ.

Φράιμπουργκ 30

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 28

Ουνιόν Βερολίνου 25

Κολωνία 23 -20αγ.

Άουγκσμπουργκ 22

Αμβούργο 22 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 19

Μάιντς 21

Ζανκτ Πάουλι 17

Χαϊντενχάιμ 13