Μετά το 0-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, η Λειψία αντέδρασε με τον πλέον πειστικό τρόπο. Οι «κόκκινοι ταύροι»… σκόρπισαν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 6-0 και διατηρήθηκαν στην 2η θέση της βαθμολογίας και στο -8 από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Τα γκολ των Χάρντερ και Μπαουμγκάρτνερ στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης έδωσαν… αέρα νίκης στους γηπεδούχους, που δεν σταμάτησαν ούτε στο δεύτερο ημίχρονο κι έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση χάρις στην οποία συνεχίζουν να ελπίζουν στο θαύμα! Η εικόνα αποσύνθεσης των φιλοξενούμενων προβλημάτισε, εν όψει, μάλιστα, και του αγώνα που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα στο Champions League (9/12).

Ασταμάτητη η Μπάγερν Μονάχου πέρασε σαν σίφουνας και από τη δύσκολη έδρα της Στουτγκάρδης με 5-0, με χατ τρικ του Χάρι Κέιν, για την 13η αγωνιστική στην Bundesliga, και οδεύει χωρίς εμπόδια προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Οι -κάτοχοι του τίτλου και αήττητοι στο πρωτάθλημα (12-1-0)- Βαυαροί δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους γηπεδούχους και πήραν ακόμη τρεις βαθμούς με τα γκολ των Λάιμερ (11′), Κέιν (66′, 82′, 88′) και Στάνισιτς (78′). Οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ασινιόν στο 82ο λεπτό.

Στο μεταξύ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη η Αουγκσμπουργκ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της με 2-0 επί της Λεβερκούζεν. Ο Ελληνας διεθνής αριστερός μπακ λειτούργησε στο 6ο λεπτό ως κρυφός φορ, έσπασε το τεχνητό οφσάιντ και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, με το τρίτο του γκολ στην καριέρα του στην Bundesliga.

Μάλιστα ο Γιαννούλης έδωσε ασίστ και στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων με τον Καντέ στο 17ο λεπτό.

Σημαντική νίκη πέτυχε και η Βόλφσμπουργκ, η οποία επικράτησε στην έδρα της με 3-1 της Ουνιόν Βερολίνου και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Κώστας Κουλιεράκης ήταν ξανά στο βασικό σχήμα, αλλά στάθηκε άτυχος στο 68ο λεπτό, όταν κατά λάθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η 13η αγωνιστική:

Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58′ αυτ. Ντα Κόστα)

Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (11′ Λάιμερ, 66′, 82′, 88′ Κέιν, 78′ Στάνισιτς)

Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (10′ Βίμερ, 30′ Αμούρα, 59′ Μαγέρ-68′ αυτ. Κουλιεράκης)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-0 (6′ Γιαννούλης, 17′ Καντέ)

Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 2-1 (59′ Μάινκα, 90’+ Ζίμερ-40′ Μανζάμπι)

Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 1-1 (51′ Ελ Μάλα-90’+ Τζόουνς)

Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6-0 (5′ Χάρντερ, 31′ Μπαουμγκάρτνερ, 47′,55′,65′ Ντιομαντε, 62’πέν. Ράουμ)

Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 07/12

Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 07/12

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 37

Λειψία 29

Ντόρτμουντ 25 -12αγ.

Λεβερκούζεν 23

Χοφενχάιμ 23 -12αγ.

Στουτγκάρδη 22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21

Φράιμπουργκ 16

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 15

Άουγκσμπουργκ 13

Αμβούργο 12 -12αγ.

Βόλφσμπουργκ 12

Χαϊντενχάιμ 11

Ζανκτ Πάουλι 8

Μάιντς 6