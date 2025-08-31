Αυτή την φορά η Ντόρτμουντ δεν την… πάτησε όπως στην πρεμιέρα με τη Ζανκτ Πάουλι. Τότε που είχε προηγηθεί με δύο γκολ διαφορά, αλλά τελικά έφυγε με το βαθμό από το Αμβούργο (3-3).

Στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» οι «Βεστφαλοί» με τα δύο γκολ του Γκιρασί κι ένα του Νμετσά επικράτησαν με 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου (πρώτη ήττα) και πανηγύρισαν στο κοινό τους το πρώτο εφετινό «τρίποντο» στη Bundesliga.

Μετά το «διπλό» της πρεμιέρας, η Βόλφσμπουργκ «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Μάιντς (1-1). Οι φιλοξενούμενοι με το πέναλτι του Αμίρι στο 89′ «έσωσαν την παρτίδα» και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, μη επιτρέποντας στους «Λύκους» να κάνουν το 2Χ2.

Σε ένα ακόμη ματς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήταν βασικός κι αναντικατάστατος στην ενδεκάδα της Βόλφσμπουργκ, αλλά εξελίχθηκε σε «μοιραίο» παίκτη της, μιας και από δικό του χέρι στην εκπνοή κι εξέταση της φάσης από τον VAR προήλθε το πέναλτι με το οποίο η Μάιντς έφυγε αήττητη από την «Βολκσβάγκεν Αρένα».

Η 2η αγωνιστική:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44′ πέν. Ρ. Σμιντ, 73′ Ι. Σμιντ, 90’+4 Κουλιμπαλί – 5′, 64’πέν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Καρντόσο)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79′ Αντρές)

Χοφενχάϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90’+1 Πρόμελ – 7′, 27′ Ντοαν, 51′ Ουζούν)

Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53′ Γιάκιτς, 76′ Κομούρ – 28′ Γκνάμπρι, 45’+4 Ντίας, 48′ Ολίσε)

Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 1-1 (9′ Ζέντερ – 89′ πέν. Αμίρι)

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0 (44′,58′ Γκιρασί, 81′ Νμετσά)

Κολωνία-Φράιμπουργκ 20:30

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μπάγερν 6

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6

Ντόρτμουντ 4

Ζανκτ Πάουλι 4

Βόλφσμπουργκ 4

Άουγκσμπουργκ 3

Κολονία 3 -1αγ.

Στουτγκάρδη 3

Χοφενχάιμ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Λειψία 3

Αμβούργο 1

Γκλάντμπαχ 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν 1

Βέρντερ Βρέμης 1

Μάιντς 1

Φράιμπουργκ 0 -1αγ.

Χαϊντενχάιμ 0