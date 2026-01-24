Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Bundesliga πανηγύρισε η Ντόρτμουντ, επικρατώντας στο Βερολίνο 3-0 της Ουνιόν, για τη 19η αγωνιστική.

Χάρη σε ένα πέναλτι του Εμρέ Τσαν (10΄), μία κεφαλιά του Σλότερμπεκ (54΄) και ένα σουτ του Μπάιερ (84΄), η Μπορούσια πήρε άνετα το «τρίποντο» και διατηρείται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, μειώνοντας παράλληλα στους οκτώ βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπάγερν, η οποία νωρίτερα γνώρισε απροσδόκητη ήττα -την πρώτη της σεζόν- στο Μόναχο από την Αουγκσμπουργκ.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2

(23΄ Ιτο – 75΄ Τσάβες, 81΄ Μασένγκο)

Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(37΄ Βάθκεθ)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3

(18΄ Καλιμουεντό – 52΄ Μέρστετ, 60΄ Καμπάκ, 65΄αυτ. Αμέντα)

Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1

(68΄ Τιτς, 73΄ Μπελ, 83΄πεν. Αμίρι – 3΄ Αμούρα)

Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3

(62΄ Μπακού, 68΄ Νούσα, 70΄ Ράουμ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-3

(10΄πεν. Τσαν, 54΄ Σλότερμπεκ, 84΄ Μπάιερ)

Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01

Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50

Ντόρτμουντ 42

Χοφενχάιμ 36 -18αγ.

Λειψία 35 -18αγ.

Στουτγκάρδη 33 -18αγ.

Λεβερκούζεν 32 -18αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27

Φράιμπουργκ 24 -18αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 24

Κολωνία 20 -18αγ.

Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Αουγκσμπουργκ 19

Αμβούργο 18 -18αγ.

Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.

Μάιντς 15

Ζανκτ Πάουλι 13 -18αγ.

Χαϊντενχάιμ 13