Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Αμβούργο και Κολωνία στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό αλλά χωρίς νικητή. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι έψαξαν κυρίως τις αντεπιθέσεις.

Το Αμβούργο άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό με τον Βιέιρα, όμως η Κολωνία αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 45’, όταν ο Ελ Μαλά εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν το γκολ της νίκης, χωρίς όμως να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.

