Καμία διάθεση για να δώσει το δικαιώματα στη Μάιντς να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα δεν έδειξε από τα πρώτα λεπτά η Ντόρτμουντ.
Με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο πρώτο 15λεπτο κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, η Μπορούσια επικράτησε με 4-0 και πλησίασε ξανά στο -3 από την πρωτοπόρο Μπάγερν, δείχνοντας αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να φέρει τα πάνω κάτω.
Το δεύτερο μέρος με το σκορ στο 3-0 απέκτησε τυπική διαδικασία, με τους Βεστφαλούς να κάνουν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του πρώτου αγώνα των playoffs του Champions League με την Αταλάντα.
Η 22η αγωνιστική:
Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10′,42′ Γκιρασί, 15′ Μπέιερ, 84′ αυτ. Κορ)
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 14/2
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 14/2
Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 14/2
Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 14/2
Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 14/2
Στουτγκάρδη-Κολωνία 14/2
Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2
Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 54
Ντόρτμουντ 51 -22αγ.
Χοφενχάιμ 42
Λειψία 39
Στουτγκάρδη 39
Λεβερκούζεν 36 -20αγ.
Φράιμπουργκ 30
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 28
Ουνιόν Βερολίνου 25
Κολωνία 23
Αμβούργο 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 22
Άουγκσμπουργκ 22
Μάιντς 21 -22αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19
Ζανκτ Πάουλι 17
Χαϊντενχάιμ 13