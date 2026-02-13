Καμία διάθεση για να δώσει το δικαιώματα στη Μάιντς να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα δεν έδειξε από τα πρώτα λεπτά η Ντόρτμουντ.

Με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο πρώτο 15λεπτο κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, η Μπορούσια επικράτησε με 4-0 και πλησίασε ξανά στο -3 από την πρωτοπόρο Μπάγερν, δείχνοντας αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να φέρει τα πάνω κάτω.

Το δεύτερο μέρος με το σκορ στο 3-0 απέκτησε τυπική διαδικασία, με τους Βεστφαλούς να κάνουν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του πρώτου αγώνα των playoffs του Champions League με την Αταλάντα.

Η 22η αγωνιστική:

Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10′,42′ Γκιρασί, 15′ Μπέιερ, 84′ αυτ. Κορ)

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 14/2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 14/2

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 14/2

Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 14/2

Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 14/2

Στουτγκάρδη-Κολωνία 14/2

Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2

Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 54

Ντόρτμουντ 51 -22αγ.

Χοφενχάιμ 42

Λειψία 39

Στουτγκάρδη 39

Λεβερκούζεν 36 -20αγ.

Φράιμπουργκ 30

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 28

Ουνιόν Βερολίνου 25

Κολωνία 23

Αμβούργο 22 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 22

Άουγκσμπουργκ 22

Μάιντς 21 -22αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 19

Ζανκτ Πάουλι 17

Χαϊντενχάιμ 13