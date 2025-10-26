Η Στουτγκάρδη δυσκολεύτηκε, αλλά λύγισε την αντίσταση της Μάιντς με 2-1, για την 8η αγωνιστική στην Bundesliga, και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Νωρίτερα, η Λεβερκούζεν πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης στο «Μπάι Αρίνα» κόντρα στη Φράιμπουργκ, επικρατώντας με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι Ποκού (22′) και Ταπσόμπα (52′) πέτυχαν τα γκολ για τις «ασπιρίνες».
Η 8η αγωνιστική:
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72′ Γκρουλ)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35′, 56′ Μπούρκαρτ)
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10′ Ντιομαντέ, 18′ Ρομούλο, 22′ Νούσα, 38′ Μπάουμγκαρντεν, 56′ Ουεντραόγκο, 65′ Λουκεμπά)
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18′ Ασλάνι, 45′ Λεμπερλέ, 63′ Κράμαριτς-75′ Σίμερ)
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15′ Νταγκίμ)
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64′ Κίμιχ, 69′ Γκερέιρο, 81′ Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90’+6 Μπέιερ)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-0 (22′ Ποκού, 52′ Ταπσόμπα)
Στουτγκάρδη-Μάιντς 2-1 (45′ Φούλριχ, 79′ Ούνταβ-41′ πεν. Αμίρι)
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Ντόρτμουντ 17
Λεβερκούζεν 17
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Πηγή: ΑΠΕ