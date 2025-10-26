Η Στουτγκάρδη δυσκολεύτηκε, αλλά λύγισε την αντίσταση της Μάιντς με 2-1, για την 8η αγωνιστική στην Bundesliga, και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Νωρίτερα, η Λεβερκούζεν πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης στο «Μπάι Αρίνα» κόντρα στη Φράιμπουργκ, επικρατώντας με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Ποκού (22′) και Ταπσόμπα (52′) πέτυχαν τα γκολ για τις «ασπιρίνες».

Η 8η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72′ Γκρουλ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35′, 56′ Μπούρκαρτ)

Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10′ Ντιομαντέ, 18′ Ρομούλο, 22′ Νούσα, 38′ Μπάουμγκαρντεν, 56′ Ουεντραόγκο, 65′ Λουκεμπά)

Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18′ Ασλάνι, 45′ Λεμπερλέ, 63′ Κράμαριτς-75′ Σίμερ)

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15′ Νταγκίμ)

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64′ Κίμιχ, 69′ Γκερέιρο, 81′ Καρλ)

Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90’+6 Μπέιερ)

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-0 (22′ Ποκού, 52′ Ταπσόμπα)

Στουτγκάρδη-Μάιντς 2-1 (45′ Φούλριχ, 79′ Ούνταβ-41′ πεν. Αμίρι)

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24

Λειψία 19

Στουτγκάρδη 18

Ντόρτμουντ 17

Λεβερκούζεν 17

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 13

Χοφενχάιμ 13

Κολωνία 11

Βέρντερ Βρέμης 11

Ουνιόν Βερολίνου 10

Φράιμπουργκ 9

Αμβούργο 8

Βόλφσμπουργκ 8

Άουγκσμπουργκ 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Μάιντς 4

Χαϊντενχάιμ 4

Γκλάντμπαχ 3

Πηγή: ΑΠΕ