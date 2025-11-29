Σε… ανώμαλη προσγείωση υποχρέωσε η Ντόρτμουντ την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία προερχόταν από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα τρομερή ψυχολογία μετά τη «βόμβα» στο «Έτιχαντ» επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Βεστφαλοί» του Νίκο Κόβατς πέρασαν από την «Μπάι Αρίνα» με 2-1 σκορ, προσπέρασαν στη βαθμολογία την αποψινή τους αντίπαλο και πλέον βρίσκονται στο -9 από την πρωτοπόρο Μπάγερν, εξακολουθώντας να ελπίζουν στο… θαύμα.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(44′ Γκερέιρο, 90’+3 Ντίας – 6′ Χουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1

(22′ Φριντλ – 90’+1 Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2

(43′ Κεντίρα – 90′ Σίμερ, 90’+5 Σόπνερ)

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0

(16′ Τουρέ, 26′ Μπούργκερ, 45′ αυτ. Σέζιγκερ)

Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 1-2

(83′ Κοφανέ – 41′ Ανσελμίνο, 65′ Αντεγέμι)

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 30/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ 30/11

Φράιμπουργκ-Μάιντς 30/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 34 -12αγ.

Λειψία 26 -12αγ.

Ντόρτμουντ 25 -12αγ.

Λεβερκούζεν 23 -12αγ.

Χοφενχάιμ 23 -12αγ.

Στουτγκάρδη 22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20

Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.

Κολονία 15 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 15 -12αγ.

Γκλάντμπαχ 13 -12αγ.

Φράιμπουργκ 13

Άουγκσμπουργκ 10 -12αγ.

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Χαϊντενχάιμ 8 -12αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7 -12αγ.

Μάιντς 6