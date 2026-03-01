Η Λειψία νίκησε 2-1 το Αμβούργο και έμεινε «ζωντανή» στη μάχη για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου. Με αυτή την εκτός έδρας νίκη ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της Bundesliga.

Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 22′ με τον Βιέιρα, οι «κόκκινοι ταύροι» βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισαν στο 36’ με τον Καρντόσο. Στο 50’ έγινε η ανατροπή με τον Ντιομαντέ.

Νωρίτερα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο την αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ, επικρατώντας 2-0, με το νέο προπονητή της ομάδας, Άλμπερτ Ριέρα να πετυχαίνει την πρώτη νίκη από τότε που ανέλαβε τα ηνία της.

Η 24η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0 (55′ Ριμπέιρο, 90’+6′ Κλοντ-Μορίς)

Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1 (90+1΄ Κουάνσα – 67΄ Μπέκερ)

Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 2-0 (57΄ Μιλόσεβιτς, 90+7΄ αυτ. Μπέρενς)

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (90+4΄ πεν. Ντικς)

Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1 (45+4΄ Λαζ)

Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (26′ Σλότερμπεκ, 83′ Σβένσον – 54′, 70′ πέν. Κέιν, 87′ Κίμιχ)

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0 (21΄ Ουντάβ, 30΄, 42΄ Λέβελινγκ, +90΄+5΄ Νάρτι)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-0 (64΄ Σαϊμπί, 81΄ Μπαογιά)

Αμβούργο-Λειψία 1-2 (22′ Βιέιρα – 36′ Καρντόσο, 50′ Ντιομαντέ)

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 63

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 46

Λειψία 44

Λεβερκούζεν 40 -23αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 34

Φράιμπουργκ 33

Άουγκσμπουργκ 31

Ουνιόν Βερολίνου 28

Αμβούργο 26 -23αγ.

Γκλάντμπαχ 25

Κολωνία 24

Μάιντς 23

Ζανκτ Πάουλι 23

Βέρντερ Βρέμης 22

Βόλφσμπουργκ 20

Χαϊντενχάιμ 14