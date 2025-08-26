Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Κάι Χάβερτς, θα χάσει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Εθνικής Γερμανίας απέναντι στη Σλοβενία και τη Βόρεια Ιρλανδία τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε ο διευθυντής της «νασιονάλμανσαφτ», Ρούντι Φέλερ.

Ο Χάβερτς παραμένει εκτός δράσης από τότε που τραυματίστηκε στη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα της πρεμιέρας της Premier League (1-0) επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν από δύο εβδομάδες, ενώ έχασε και το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με τη Λιντς (5-0).

«Σίγουρα δεν θα τα καταφέρει, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες, αν θα χρειαστεί χειρουργείο ή αν θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά», δήλωσε ο Φέλερ σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (25/8).

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος και εξετάσεις για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τον χρόνο αποθεραπείας του Χάβερτς. Ο 26χρονος παίκτης είχε μείνει… στα πιτς για περισσότερο από τρεις μήνες και τον περασμένο Φεβρουάριο, λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ως εκ τούτου, οι «κανονιέρηδες» υπέγραψαν το περασμένο Σάββατο (23/8) τον Άγγλο διεθνή επιθετικό, Εμπερέτσι Έζε, για να ενισχύσουν τη «γραμμή κρούσης» εν τη απουσία των Χάβερτς και Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό του στον πρόσθιο χιαστό την περασμένη σεζόν.