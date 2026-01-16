Με το… χορταστικό 3-3 ανάμεσα στη Βέρντερ Βρέμης και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ξεκίνησε ο β’ γύρος στη γερμανική Bundesliga, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία, διευρύνοντας τα αρνητικά σερί τους, αλλά να αρνούνται να «παραδοθούν» ως το φινάλε. Με την ομάδα της Φρανκφούρτης να «σώζει» εντέλει το βαθμό στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρις σε ένα γκολ του Κνάουφ.

Η Άιντραχτ μάλιστα προηγήθηκε δύο φορές με τους Καλιμουεντό και Κόλινς, όμως η Βέρντερ (που έμεινε σε 7ο σερί ματς χωρίς νίκη – 3 ισοπαλίες, 4 ήττες) όχι μόνο δεν τα… παράτησε, αλλά «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Νίνμαχ, Στάγκε και Μιλόσεβιτς, πριν «μιλήσει» στο φινάλε ο Κνάουφ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Η 18η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29′ Νίνμαχ, 78′ Στάγκε, 81′ Μιλόσεβιτς – 1′ Καλιμουεντό, 56′ Κόλινς, 90’+5′ Κνάουφ)

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 17/01

Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 17/01

Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 17/01

Κολωνία-Μάιντς 17/01

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 17/01

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 17/01

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 18/01

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 18/01

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 47

Ντόρτμουντ 36

Λειψία 32 -16αγ.

Στουτγκάρδη 32

Χόφενχαϊμ 30 -16αγ.

Λεβερκούζεν 29 -16αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -18αγ.

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 23

Γκλάντμπαχ 19

Βόλφσμπουργκ 18

Βέρντερ Βρέμης 18

Κολωνία 17

Αμβούργο 16 -16αγ.

Άουγκσμπουργκ 15

Μάιντς 05 12

Ζανκτ Πάουλι 12 -16αγ.

Χάιντενχαϊμ 12