Δέκα ημέρες πριν το καθοριστικό ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν υπέστη εντός έδρας διασυρμό από την Στουτγκάρδη (1-4), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» δέχτηκαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στη «Μπάι Αρίνα», καθώς πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα βρίσκονταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ, μπήκαν στ’ αποδυτήρια έχοντας δεχτεί άλλα δύο, γεγονός που μετέτρεψε το β’ ημίχρονο σε «τυπική διαδικασία».

TA ΗΙGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ μπήκε με το… αριστερό στο 2026, μετά τη χειμερινή διακοοπή του πρωταθλήματος, παρέμεινε στους 29 βαθμούς, όσους έφτασαν οι «Σουηβοί» μετά το σημερινό τους εμφατικό «τρίποντο».

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσο, Άντριχ, Μπελοσιάν (46′ Μπαντέ), Αρτούρ, Γκαρσία, Φερνάντες (66′ Χόφμαν), Γκριμάλντο (82′ Λούκας), Τίλμαν, Τέγια (46′ Πόκου), Τεριέ (66′ Σακό).

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3

(22’πέν. Ουζούν, 71′ Εμπνουταλίμπ, 90’+2 Νταχούντ – 10′ Μπέιερ, 68′ Νμετσά, 90’+6 Τσουκβουεμέκα)

Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1

(53′ πεν. Γκρίφο, 83′ Ματάνοβιτς-48′ Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2

(15′ Πιέρινγκερ, 26′ Νίχαους-18′ Μαρτέλ, 48′ Ελ Μάλα

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2

(77′ Γέονγκ, 86′ Ντοκί-30′ Αμίρι, 69′ Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 1-4

(66’πέν. Γκριμάλντο – 7′,45′ Λέβελινγκ, 29′ πέν. Μίτελσταντ, 45’+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 11/1

Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 11/1

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Αναβολή

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Αναβολή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 41

Ντόρτμουντ 33 -16αγ.

Λειψία 29

Λεβερκούζεν 29 -16αγ.

Στουτγκάρδη 29 -16αγ.

Χοφενχάιμ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26 -16αγ.

Φράιμπουργκ 23 -16αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 22 -16αγ.

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 17 -16αγ.

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16 -16αγ.

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12

Χαϊντενχάιμ 12 -16αγ.

Μάιντς 9 -16αγ.