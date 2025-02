Ο Γιώργος Μασούρας άνοιξε λογαριασμό στην μπουντεσλίγκα, πέτυχε δύο γκολ σε τρία λεπτά και οδήγησε την Μπόχουμ στη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Ντόρτμουντ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στο γερμανική πρωτάθλημα, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία. Ο διεθνής Ελληνας επιθετικός, που παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό, πέτυχε δύο γκολ σε τρία λεπτά (33′ και 35′) και χάρισε στην ομάδα του την κρίσιμη αυτή νίκη.

Στο 33′ ο Μασούρας εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Χόφμαν και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα των Βεστφαλών, ενώ στο 35′ βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά. Στο μεταξύ η Βόλφσμπουργκ, που είχε ξανά βασικό τον Κώστα Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας της, πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Στουτγκάρδη από την τοπική ομάδα με 2-1, ενώ και η Φράιμπουργκ νίκησε στο Αμβούργο την τοπική Ζανκτ Πάουλι με 1-0, που είχε εκτός αποστολής τον τραυματία Μανώλη Σάλιακα.

GIORGOS MASOURAS OPENS THE SCORING!!! PHILIPP HOFMANN WITH A GREAT ASSIST!!! 📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/gHPtcI7LVL

GIORGOS MASOURAS AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/oHmNN7bifB

— Football Report (@FootballReprt) February 15, 2025