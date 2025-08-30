«Μηχανή» των… γκολ μπορεί ν’ χαρακτηρίσει κανείς την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο ξεκίνημα της εφετινής Bundesliga. Μετά το 4-1 επί της Βέρντερ στην πρεμιέρα, έστησε νέο «πάρτι» εκτός έδρας και με 3-1 επί της Χοφενχάιμ έκανε το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά τις ήττες που γνώρισαν στην πρεμιέρα, Λειψία και Στουτγκάρδη «άνοιξαν λογαριασμό… Οι «κόκκινοι ταύροι» με το 2-0 εντός επί της Χαϊντενχάιμ, που δεν έχει ακόμη βαθμό και οι «Σουηβοί» επίσης εντός, με το 1-0 επί της Γκλάντμπαχ.

Η Στουτγκάρδη είχε τον ήρωά της στην αναμέτρηση. Ο 20χρονος Ισπανός μέσος, Σέμα Αντρές, πέρασε στο ματς στο 64′ και 15 λεπτά μετά πέτυχε το «χρυσό» γκολ με το οποίο οι «Σουηβοί» έκαναν «σεφτέ» στο πρωτάθλημα με το 1-0 επί της Γκλάντμπαχ.

Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, παρότι προηγήθηκε στη Βρέμη με 2-0 και 3-1 της Βέρντερ, στο φινάλε οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα (3-3), αν και από το 63′ αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Σταρκ).

Η 2η αγωνιστική:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44′ πέν. Ρ. Σμιντ, 73′ Ι. Σμιντ, 90’+4 Κουλιμπαλί – 5′, 64’πέν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Καρντόσο)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79′ Αντρές)

Χοφενχάϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90’+1 Πρόμελ – 7′, 27′ Ντοαν, 51′ Ουζούν)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράιμπουργκ 31/8

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6 -2αγ.

Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.

Μπάγερν 3

Βόλφσμπουργκ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Κολονία 3

Στουτγκάρδη 3 -2αγ.

Χοφενχάιμ 3 -2αγ.

Λειψία 3 -2αγ.

Ντόρτμουντ 1

Αμβούργο 1 -2αγ.

Γκλάντμπαχ 1 -2αγ.

Μπάγερ Λεβερκούζεν 1 -2αγ.

Βέρντερ Βρέμης 1 -2αγ.

Μάιντς 0

Φράιμπουργκ 0

Χαϊντενχάιμ 0 -2αγ.