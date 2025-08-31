Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποιεί στη Bundesliga η Κολωνία. Νίκησε πολύ εύκολα με 4-1 την Φράιμπουργκ στο «Ράιν Ένερτζι Στάντιον» και με το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα «συγκατοικεί» στην κορυφή της βαθμολογίας με τους Μπάγερν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Καμίνσκι, Μπάτλερ, Τίλμαν και Ελ Μάλα ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, απέναντι σε μία Φράιμπουργκ που έδωσε συνέχεια στις κακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στην αρχή της σεζόν (ηττήθηκε στην πρεμιέρα εντός έδρας από την Άουγκσμπουργκ).

Η 2η αγωνιστική:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44′ πέν. Ρ. Σμιντ, 73′ Ι. Σμιντ, 90’+4 Κουλιμπαλί – 5′, 64’πέν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Καρντόσο)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79′ Αντρές)

Χοφενχάϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90’+1 Πρόμελ – 7′, 27′ Ντοαν, 51′ Ουζούν)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53′ Γιάκιτς, 76′ Κομούρ – 28′ Γκνάμπρι, 45’+4 Ντίας, 48′ Ολίσε)

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς 1-1 (9′ Ζέντερ – 89′ πέν. Αμίρι)

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0 (44′,58′ Γκιρασί, 81′ Νμετσά)

Κολωνία-Φράιμπουργκ 4-1 (35′ Καμίνσκι, 47′ Μπάτλερ, 57′ Τίλμαν, 81′ Ελ Μαλά – 84′ Εγκεστάιν)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μπάγερν 6

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6

Κολονία 6

Ντόρτμουντ 4

Ζανκτ Πάουλι 4

Βόλφσμπουργκ 4

Άουγκσμπουργκ 3

Στουτγκάρδη 3

Χοφενχάιμ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Λειψία 3

Αμβούργο 1

Γκλάντμπαχ 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν 1

Βέρντερ Βρέμης 1

Μάιντς 1

Φράιμπουργκ 0

Χαϊντενχάιμ 0