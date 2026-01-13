Αποφασισμένη να μην παραδοθεί σε καμία των περιπτώσεων δείχνει η Μάιντς, ενώ η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες. Η «αυλαία» του πρώτου γύρου έπεσε με τη Μάιντς να βγαίνει νικήτρια από το ντέρμπι των ουραγών με το 2-1 επί της Χαϊντενχάιμ, να παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά παράλληλα, να στέλνει τα μηνύματά της σε όλους εκείνους που πριν από λίγο καιρό την είχαν… τελειωμένη, ενόψει του δεύτερου μισού της Bundesliga. Στην 16η θέση, πλέον, η ομάδα του Φίσερ, με 12 βαθμούς, όσους και η σημερινή της αντίπαλος, που έπεσε στην τελευταία.

Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Ντόρτμουντ, μετά το 3-3 κόντρα στην Αϊντραχτ στην Φρανκφούρτη στις 9/1. Νίκησε άνετα με 3-0 τη Βέρντερ Βρέμης στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», με τα γκολ των Σλότερμπεκ, Ζάμπιτσερ και Γλιρασί, και πλησίασε στο -8 από την πρωτοπόρο, Μπάγερν, η οποία θα παίξει την Τετάρτη (14/1) στην Κολονία.

Μετά το εντυπωσιακό 4-1 στην «Μπάι Αρίνα» (10/1) επί της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκε και την έδρα της (MHPArena).

Τρία 24ωρα αργότερα, με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να επικρατήσει, 3-2, στο εναρκτήριο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου (17η) και προσωρινά να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Μέσα σε 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο οι «Σουηβοί» μετέτρεψαν το εις βάρος του 0-1 στο 5′ (Κρίστενσεν) σε 2-1 με τα γκολ των Ντεμίροβιτς (27′) και Ούνταβ (35′). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 80′ με τον Μαροκινό, Αμαϊμουνί, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, στο 87′ ο Ναρτέι (επίσης είχε μπει σαν αλλαγή στο ματς στο 57′) χάρισε το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.

Η 17η αγωνιστική:

Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (27′ Ντεμίροβιτς, 35′ Ούνταβ, 87′ Ναρτέι – 5′ Κρίστενσεν, 80′ Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0 (11′ Σλότερμπεκ, 76′ Ζάμπιτσερ, 83′ Γκιρασί)

Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1 (30′ Βίντμερ, 48′ Αμίρι – 61′ Σίμερ)

Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 14/1

Λειψία-Φράιμπουργκ 14/1

Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 14/1

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 14/1

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/1

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 44

Ντόρτμουντ 36 -17αγ.

Στουτγκάρδη 30 -17αγ.

Λειψία 29 -15αγ.

Λεβερκούζεν 29

Χοφενχάιμ 27 -15αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -17αγ.

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 22

Γκλάντμπαχ 19

Κολωνία 17

Βέρντερ Βρέμης 17 -16αγ.

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Μάιντς 12 -17αγ.

Ζανκτ Πάουλι 12 -15αγ.

Χαϊντενχάιμ 12 -17αγ.