Ξέσπασε η Βέρντερ στην έδρα της Γκλάντμπαχ και με το εντυπωσιακό 4-0 πήρε την πρώτη της νίκη στη Bundesliga. Η ομάδα της Βρέμης προηγήθηκε 2-0 πριν το ημίωρο κι αυτό έκανε εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για τους γηπεδούχους, που επίσης έχουν ξεκινήσει άσχημα της σεζόν. Με μόνο μία ισοπαλία στους τρεις πρώτους αγώνες, η Γκλάντμπαχ βρίσκεται στον «βυθό» της κατάταξης.
Η 3η αγωνιστική:
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1 (81′, 90’+1 πέν. Ματάνοβιτς, 86′ Σέρχαντ – 20′ Ντεμίροβιτς)
Μάιντς-Λειψία 0-1 (40′ Μπακαγιόκο)
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3 (42′ Αμούρα, 65′ Μάγερ, 90’+9 Αρνολντ – 5′ Βάλντσμιντ, 90’+1 Γιοχάνεσον, 90’+14 Καμίνσκι)
Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 2-4 (49′ Ανσα, 71′ Ροτ – 45’+1 Κράμαριτς, 45’+3, 52′ Ασλάνι, 82′ πέν. Λέμπερλε)
Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 0-2 (34′ Γκιρασί, 45’+6 Μπέιερ)
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0 (3′ Γκνάμπρι, 9′ Πάβλοβιτς, 26’πέν, 62′ Κέιν, 29′ Ντίας)
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 2-1 (45′ Χουντόντζι, 77′ Σινάνι – 16′ Ρίντερ)
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 0-4 (15΄ Μπανγκουλά, 26΄ Στάγκε, 74΄πεν. Σμιντ, 81΄ Νάιμα)
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 9
Ντόρτμουντ 7
Κολονία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Άιντραχτ 6
Κολονία 6
Χοφενχάιμ 6
Λειψία 6
Βόλφσμπουργκ 5
Βέρντερ Βρέμης 4
Λεβερκούζεν 4
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Φράιμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Γκλάντμπαχ 1
Μάιντς 1
Αμβούργο 1
Χαϊντενχάιμ 0