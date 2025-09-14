Ξέσπασε η Βέρντερ στην έδρα της Γκλάντμπαχ και με το εντυπωσιακό 4-0 πήρε την πρώτη της νίκη στη Bundesliga. Η ομάδα της Βρέμης προηγήθηκε 2-0 πριν το ημίωρο κι αυτό έκανε εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για τους γηπεδούχους, που επίσης έχουν ξεκινήσει άσχημα της σεζόν. Με μόνο μία ισοπαλία στους τρεις πρώτους αγώνες, η Γκλάντμπαχ βρίσκεται στον «βυθό» της κατάταξης.

Η 3η αγωνιστική:

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1 (81′, 90’+1 πέν. Ματάνοβιτς, 86′ Σέρχαντ – 20′ Ντεμίροβιτς)

Μάιντς-Λειψία 0-1 (40′ Μπακαγιόκο)

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3 (42′ Αμούρα, 65′ Μάγερ, 90’+9 Αρνολντ – 5′ Βάλντσμιντ, 90’+1 Γιοχάνεσον, 90’+14 Καμίνσκι)

Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 2-4 (49′ Ανσα, 71′ Ροτ – 45’+1 Κράμαριτς, 45’+3, 52′ Ασλάνι, 82′ πέν. Λέμπερλε)

Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 0-2 (34′ Γκιρασί, 45’+6 Μπέιερ)

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0 (3′ Γκνάμπρι, 9′ Πάβλοβιτς, 26’πέν, 62′ Κέιν, 29′ Ντίας)

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 2-1 (45′ Χουντόντζι, 77′ Σινάνι – 16′ Ρίντερ)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 0-4 (15΄ Μπανγκουλά, 26΄ Στάγκε, 74΄πεν. Σμιντ, 81΄ Νάιμα)

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 9

Ντόρτμουντ 7

Κολονία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Άιντραχτ 6

Κολονία 6

Χοφενχάιμ 6

Λειψία 6

Βόλφσμπουργκ 5

Βέρντερ Βρέμης 4

Λεβερκούζεν 4

Άουγκσμπουργκ 3

Στουτγκάρδη 3

Φράιμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Γκλάντμπαχ 1

Μάιντς 1

Αμβούργο 1

Χαϊντενχάιμ 0