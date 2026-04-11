Κορυφώνεται η «μάχη» στη Bundesliga για την έξοδο στο Champions League μετά την 29η αγωνιστική.

Μετά τη γκέλα της Χοφενχάιμ, η Λειψία με τη νίκη της επί της Γκλάντμπαχ (1-0) απόκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις που έχουν απομείνει, καθώς Μπάγερν και Ντόρτμουντ έχουν «κλειδώσει» τις δύο πρώτες.

Γερά στη μάχη για ένα «εισιτήριο» μπήκε και η Λεβερκούζεν μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (1-0).

Με μαθηματική ακρίβεια η Βόλφσμπουργκ οδηγείται στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga. Πέντε… στροφές πριν από το φινάλε οι «λύκοι» γνώρισαν οδυνηρή εντός έδρας ήττα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1, παρέμειναν στην προτελευταία θέση και, πλέον, ο ρεαλιστικός τους στόχος είναι να τερματίσουν στην 16η θέση ώστε να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσα από τα μπαράζ με τον τρίτο της Bundesliga 2.

Εκτός αποστολής από τους γηπεδούχους έμεινε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, λόγω τιμωρίας.

«Τρίποντο» που την κρατά «ζωντανή» για την 16η θέση πέτυχε η ουραγός Χαϊντενχάιμ, με 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου.

Η 29η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς – 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42′ Άντριχ)

Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81′ Ντιομαντε)

Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ 1-2 (90’+7 Πεϊτσίνοβιτς – 21′ Χόιλουντ, 32′ Καλιμουεντό)

Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9′,36′ Χόνσακ, 79′ Ζιβζιβάτζε – 75′ Κέρφελντ)

Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 11/4

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 12/4

Στουγκάρδη-Αμβούργο 12/4

Μάιντς-Φράιμπουργκ 12/4

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73 – Champions League

Ντόρτμουντ 64 -29αγ.

Λειψία 56 -29αγ.

Στουτγκάρδη 53

Λεβερκούζεν 52 -29αγ.

Χοφενχάιμ 51 -29αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 42 -29αγ.

Φράιμπουργκ 37

Μάιντς 33

Άουγκσμπουργκ 33 -29αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 32 -29αγ.

Αμβούργο 31

Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.

Βέρντερ Βρέμης 28

Κολωνία 27

Ζανκτ Πάουλι 25

Βόλφσμπουργκ 21 -29αγ.

Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.