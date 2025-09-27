Η Άιντραχτ εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Γκλάντμπαχ και την απείλησε με πρωτοφανή διασυρμό στην 5η αγωνιστική της Bundesliga. Προηγήθηκε 6-0 στο 47΄ μέσα στο Μένχενγκλαντμπαχ, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πέτυχαν τέσσερα γκολ και μείωσαν σε 6-4 διασώζοντας (κάποια από) τα προσχήματα. Στην τελευταία θέση η ιστορική Μπορούσια, 4η ανέβηκε η Άιντραχτ.

Η φετινή Ντόρτμουντ του Νίκο Κόβατς είναι αποφασισμένη να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και το απέδειξε φθάνοντας στην τέταρτη σερί νίκη της και μάλιστα στη δύσκολη έδρα της Μάιντς με 2-0. Η Μπορούσια απέδωσε ξανά καλό ποδόσφαιρο και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σβένσον (27′) και Αντεγιέμι (40′), μειώνοντας στους τρεις τους βαθμούς της διαφοράς από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Στο μεταξύ η Λεβερκούζεν αρχίζει να ξεπερνά τα προβλήματα που είχε στην αρχή της σεζόν και πήρε τη σημαντική νίκη στο Αμβούργο και στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζανκτ Πάουλι. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν και σήμερα στην αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων, όπως ήταν και ο Κώστας Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας της Βόλφσμπουργκ, η οποία όμως ηττήθηκε στην έδρα της από την ανανεωμένη Λειψία με το γρήγορο γκολ του Μπακαγιόκο.

Η 5η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27′ Σβένσον, 40′ Αντεγιέμι)

Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8′ Μπακαγιόκο)

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33′ Βαχλ-25′ Ταπσόμπα, 58′ Ποκού)

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47′ Κάουφμαν, 54′ Κοντέ-90’+ Τίετζ)

Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6 (72΄ Κάστροπ, 78΄ Ταμπάκοβιτς, 83΄ Ένγκελχαρντ, 90+9΄ Ράνος - 11΄,47΄ Κοχ, 15΄ Κνάουφ, 35΄ Μπούρκαρντ, 39΄ Τσαϊμπι, 45+1΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15

Ντόρτμουντ 13

Λειψία 12

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 9

Λεβερκούζεν 8

Κολωνία 7 -4αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Φράιμπουργκ 6 -4αγ.

Στουτγκάρδη 6 -4αγ.

Χοφενχάιμ 6 -4αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 6 -4αγ.

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Αμβούργο 4 -4αγ.

Χαϊντενχάιμ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2