Η Γκλάντμπαχ επιβεβαίωσε πως αυτή την περίοδο είναι μία απ’ τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη γερμανική Bundesliga, πέρασε με νίκη 1-0 κι απ’ την «Mewa Arena» και «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μάιντς στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα, σημειώθηκε στο 58′ με αυτογκόλ του Ντα Κόστα.

Η 13η αγωνιστική:

Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58′ αυτ. Ντα Κόστα)

Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου 06/12

Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 06/12

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 06/12

Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 06/12

Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 06/12

Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 06/12

Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 07/12

Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 07/12

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 34

Λειψία 26

Ντόρτμουντ 25

Λεβερκούζεν 23

Χοφενχάιμ 23

Στουτγκάρδη 22

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 21

Φράιμπουργκ 16

Γκλάντμπαχ 16 -13αγ.

Βέρντερ Βρέμης 16

Κολωνία 15

Ουνιόν Βερολίνου 15

Αμβούργο 12

Άουγκσμπουργκ 10

Βόλφσμπουργκ 9

Χαϊντενχάιμ 8

Ζανκτ Πάουλι 7

Μάιντς 6 -13αγ.