Η Γκλάντμπαχ επιβεβαίωσε πως αυτή την περίοδο είναι μία απ’ τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη γερμανική Bundesliga, πέρασε με νίκη 1-0 κι απ’ την «Mewa Arena» και «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μάιντς στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα, σημειώθηκε στο 58′ με αυτογκόλ του Ντα Κόστα.
Η 13η αγωνιστική:
Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58′ αυτ. Ντα Κόστα)
Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου 06/12
Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 06/12
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 06/12
Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 06/12
Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 06/12
Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 06/12
Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 07/12
Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 07/12
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 34
Λειψία 26
Ντόρτμουντ 25
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23
Στουτγκάρδη 22
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 21
Φράιμπουργκ 16
Γκλάντμπαχ 16 -13αγ.
Βέρντερ Βρέμης 16
Κολωνία 15
Ουνιόν Βερολίνου 15
Αμβούργο 12
Άουγκσμπουργκ 10
Βόλφσμπουργκ 9
Χαϊντενχάιμ 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 6 -13αγ.