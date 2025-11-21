Το σερί νικών της Χόφενχάιμ που την είχε φέρει εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων» τερματίστηκε στην έδρα της Μάιντς, καθώς η εκ των ουραγών της εφετινής Bundesliga υποχρέωσε την ομάδα του Κρίστιαν Ίλζερ στο ισόπαλο 1-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 9′ με το αυτογκόλ του Χάντσε-Όλσεν, όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ως το τέλος το προβάδισμά τους, καθώς ο Ντα Κόστα στο 76′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας απ’ τη Χοφενχάιμ την ευκαιρία να «πιάσει» τη Λειψία στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στο 88′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Κορ για τη Μάιντς.

Η 11η αγωνιστική:

Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76′ Ντα Κόστα – 9′ αυτ. Χάντσε-Όλσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 22/11

Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 22/11

Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 22/11

Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 22/11

Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 22/11

Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 22/11

Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 23/11

Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 23/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 28

Λειψία 22

Ντόρτμουντ 21

Στουτγκάρδη 21

Λεβερκούζεν 20

Χοφενχάιμ 20 -11αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17

Βέρντερ Βρέμης 15

Κολωνία 14

Φράιμπουργκ 13

Ουνιόν Βερολίνου 12

Γκλάντμπαχ 9

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Άουγκσμπουργκ 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Μάιντς 6 -11αγ.

Χαϊντενχάιμ 5