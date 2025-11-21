Το σερί νικών της Χόφενχάιμ που την είχε φέρει εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων» τερματίστηκε στην έδρα της Μάιντς, καθώς η εκ των ουραγών της εφετινής Bundesliga υποχρέωσε την ομάδα του Κρίστιαν Ίλζερ στο ισόπαλο 1-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 9′ με το αυτογκόλ του Χάντσε-Όλσεν, όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ως το τέλος το προβάδισμά τους, καθώς ο Ντα Κόστα στο 76′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας απ’ τη Χοφενχάιμ την ευκαιρία να «πιάσει» τη Λειψία στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στο 88′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Κορ για τη Μάιντς.
Η 11η αγωνιστική:
Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76′ Ντα Κόστα – 9′ αυτ. Χάντσε-Όλσεν)
Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 22/11
Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 22/11
Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 22/11
Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 22/11
Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 22/11
Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 22/11
Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 23/11
Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 23/11
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 28
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 21
Στουτγκάρδη 21
Λεβερκούζεν 20
Χοφενχάιμ 20 -11αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17
Βέρντερ Βρέμης 15
Κολωνία 14
Φράιμπουργκ 13
Ουνιόν Βερολίνου 12
Γκλάντμπαχ 9
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 6 -11αγ.
Χαϊντενχάιμ 5