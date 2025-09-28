Σπουδαία νίκη στα τελευταία λεπτά πέτυχε η Στουτγκάρδη μέσα στην Κολωνία επί της τοπικής ομάδας με 2-1, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Καμίνσκι (4′), αλλά οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη με τα τέρματα των Ντεμίροβιτς (28′ πεν.) και Βάγκνομαν (81′).

Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής η Ουνιόν έμεινε στο 0-0 εναντίον του Αμβούργου στο Βερολίνου, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι στο 10ο λεπτό, όταν ο Φερνάντες απέκρουσε την εκτέλεση του Άλεξιτς.

Η 5η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27′ Σβένσον, 40′ Αντεγιέμι)

Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8′ Μπακαγιόκο)

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33′ Βαχλ-25′ Ταπσόμπα, 58′ Ποκού)

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47′ Κάουφμαν, 54′ Κοντέ-90’+ Τίετζ)

Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6 (72΄ Κάστροπ, 78΄ Ταμπάκοβιτς, 83΄ Ένγκελχαρντ, 90+9΄ Ράνος - 11΄,47΄ Κοχ, 15΄ Κνάουφ, 35΄ Μπούρκαρντ, 39΄ Τσαϊμπι, 45+1΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 1-1 (3′ Κούμπλερ-13′ Ασλάνι)

Κολονία-Στουτγκάρδη 2-1 (4′ Καμίνσκι-28′ πεν. Ντεμίροβιτς, 81′ Βάγκνομαν)

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 0-0

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15

Ντόρτμουντ 13

Λειψία 12

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 9

Στουτγκάρδη 9

Λεβερκούζεν 8

Κολονία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Φράιμπουργκ 7

Χοφενχάιμ 7

Ουνιόν Βερολίνου 7

Βόλφσμπουργκ 5

Αμβούργο 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Χαϊντενχάιμ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2